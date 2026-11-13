"Nos corrieron a todos": denuncian que encapuchados de la UOCRA cayeron en camionetas y vaciaron un obrador de la Ruta 7

Denuncian que 56 personas bajaron de 14 camionetas, cortaron la luz y los sacaron a la fuerza del obrador de la Ruta 7. Señalan a una facción de la UOCRA.

Hubo corridas en un obrador por parte de militantes de la UOCRA.

Un grupo de encapuchados irrumpió este jueves en el obrador de la constructora Chediack sobre la Ruta Provincial 7 y obligó a los trabajadores a abandonar el lugar. Dos empleados denunciaron el hecho ante la Policía y atribuyeron la toma a una facción de la UOCRA .

Desde un campamento vecino señalaron directamente a la seccional de Rincón de los Sauces y es un nuevo episodio de la interna que el gremio de la construcción arrastra desde hace años en Vaca Muerta .

Las denuncias, a las que accedió LM Neuquén , fueron radicadas por la tarde en la Comisaría N°10 de Añelo . Allí, una empleada de maestranza y un operario de la empresa relataron que fueron sacados por la fuerza de sus puestos, quedaron incomunicados durante casi tres horas y finalmente los mandaron a sus casas sin dejarlos llevarse sus pertenencias.

Trabajadores fueron corridos de un obrador por una facción de la UOCRA.

El obrador corresponde a la pavimentación de la Ruta 7 en el sector Cortaderas, la obra que la Provincia ejecuta junto a YPF para unir la Confluencia con el norte neuquino. El primer tramo, de 20 kilómetros, está a cargo de la empresa neuquina Servipet. El segundo comprende 35 kilómetros de asfalto entre el empalme con la ruta provincial 5 y la conexión con la ruta nacional 40, y lo ejecuta José J. Chediack SA.

Conflicto en la UOCRA: es la ruta de Añelo a Rincón de los Sauces

La instalación del obrador de ese tramo comenzó a fines de agosto. El gobierno ya anunció la licitación de una tercera etapa.

La ubicación es cercana a la intersección de la Ruta 7 con la Ruta 5, que conecta hacia Rincón de los Sauces. Es una zona de frontera entre las áreas de influencia de las seccionales de Añelo y de Rincón, donde está en un límite difuso para la pelea gremial.

El relato de los trabajadores: la violenta irrupción

La empleada de maestranza declaró que cerca de las 9:50 estaba haciendo tareas de mantenimiento en el comedor cuando ingresó una persona y, detrás, otras dos. Según su denuncia, uno de ellos la tomó del rodete y de la camisa, le dijo que venían "de un referente" y que tenía que hacer lo que ellos dijeran.

Después la llevaron afuera junto al resto del personal, unas 15 personas. De acuerdo con el acta, los rodearon para impedir que usaran los celulares y cortaron la energía y el internet. La trabajadora estimó que el grupo estaba formado por unas 40 personas "pertenecientes a la UOCRA".

Por la tarde fue atendida en la guardia del hospital de Añelo. El certificado médico consigna que llegó en estado de shock y nerviosa. No tenía lesiones aparentes, pero refirió dolor en el cuero cabelludo.

El operario aportó más detalles sobre la magnitud del operativo. Según su declaración, alrededor de las 9:35 llegaron 14 vehículos con unas 56 personas, que golpearon los tráileres y sacaron al personal de manera violenta, entre amenazas.

También dijo que algunos exhibían armas de fuego, entre ellas un revólver y una pistola 9 milímetros, y que la mayoría tenía el rostro cubierto.

Los dos coincidieron en el desenlace. Cerca de las 12:20 les ordenaron irse, mientras el grupo permanecía en el predio. En las actas también figuran daños en las instalaciones y la quema de una bandera en un sector donde está prohibido hacer fuego. Ambos aseguraron que no es la primera vez: hace alrededor de un mes ocurrió algo similar en el mismo lugar. El obrador no cuenta con cámaras de seguridad.

Un campamento vecino, también desalojado

Trabajadores de un campamento ubicado más adelante sobre la ruta contaron a LM Neuquén que también fueron desalojados. "Cayó la UOCRA de Rincón, como siete u ocho camionetas, y nos desalojaron a todos, nos corrieron del campamento", relató uno de ellos.

Mientras la Policía se dirigía a la zona, desde la UOCRA de Añelo confirmaron que se estaba realizando una reunión entre referentes de la seccional de Rincón y directivos de Chediack. "Corrieron a la gente de la obra", resumieron.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las partes había explicado públicamente el motivo del desalojo.

Una interna con antecedentes

El episodio llega una semana después de otro enfrentamiento entre las mismas facciones. Afiliados de Rincón de los Sauces y de Añelo se enfrentaron en la entrada del cerro Auca Mahuida, a 40 kilómetros de Rincón, y según trascendidos hubo una persona herida.

La disputa tiene un trasfondo laboral. El referente de la UOCRA en Rincón sostuvo que los puestos de trabajo para el sector crecieron "muchísimo" en esa ciudad y cayeron en Añelo, donde, según sus cifras, se perdieron más de 6.000 empleos tras el fin de las obras grandes. En ese escenario, cada nueva obra se vuelve territorio en disputa.

Los choques violentos tampoco son nuevos. En 2017, en el mismo acceso a Auca Mahuida, una persona terminó hospitalizada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante una batalla campal entre grupos antagónicos del gremio. En 2024, un enfrentamiento en Sierra Barrosa dejó cuatro heridos con lesiones leves.