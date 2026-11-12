Fiesta de la Confluencia: el stand que sorprendió en la edición pasada y fascinó al público que hacía una fila enorme para verlo

En la Fiesta de la Confluencia 2026 , un stand se destacó por una propuesta singular que cautivó a miles de personas. ¿Por qué despertó semejante interés en el público?

Fiesta de la Confluencia: el stand que sorprendió en la edición pasada y fascinó al público, ¿de qué se trataba?

La Fiesta de la Confluencia 2026 se llevó a cabo entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero de 2026 en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén. Y, una vez más, reunió a decenas de puestos de emprendedores y productores de la ciudad. Pero uno de los stands se destacó por una propuesta singular, que cautivó a miles de personas. ¿Por qué despertó semejante interés en el público?

La Fiesta Nacional de la Confluencia (FDLC) es una de las fiestas más importantes y multitudinarias de la Patagonia Argentina y de toda la Argentina. Se lleva a cabo anualmente, durante el mes de febrero, en la Isla 132 (Ciudad de Neuquén), a la vera del río Limay. En la edición 2026 , contó con la presentación en vivo de artistas como Karina La Princesita, Luciano Pereyra, Luck-Ra y La Joaqui, entre muchos otros.

El stand que sorprendió en la edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 fue el de venta exclusiva de plantas carnívoras .

La Fiesta de la Confluencia 2026 se llevó a cabo entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero de 2026 en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén.

Así, el stand de Dysis Plantas Carnívoras -emprendimiento familiar de la ciudad de Neuquén- fascinó al público -que formó largas filas- y cautivó a miles de visitantes. "Empezamos con la producción de a poco. La mitad se nos morían siempre hasta que se nos vino la mano mágica y empezamos a cultivar nuestras primeras plantas. Creo que la primera vez que salimos a emprender lo hicimos con una mesa de 18 plantas nada más", contó Ariel Oyarzun, principal encargado del cuidado de las plantas, a LMNeuquén.

¿Cómo nació la idea? “Nos dimos cuenta que el mercado de cactus estaba saturado: todo el mundo ofrecía cactus y suculentas. Una sobrina nuestra nos pide de regalo una planta carnívora, no se conseguían”, observó. Oyarzun apuntó que las plantas carnívoras "no existen en los viveros de Neuquén capital. No sé por qué ellos no venden y empezamos a investigar y conseguimos semillas en Entre Ríos”.

Los mitos sobre las plantas carnívoras, objeto de furor en la FDLC

En la popular serie El Encargado, Eliseo Basurto (Guillermo Francella) alimenta diariamente con primor a su mascota: una planta carnívora. Para ello, se vale de pinzas e insectos. Existen muchos mitos sobre las plantas carnívoras: ¿pueden hacer daño o lastimar? ¿De algún modo son peligrosas?

El stand que sorprendió en la edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 fue el de venta exclusiva de plantas carnívoras.

Oyarzun, entre risas, comentó que "la gente siempre viene y te pregunta: '¿qué pasa si le meto el dedo?'. Son plantas, no te hacen absolutamente nada. Muchas películas jaja”. Y añadió: "Nos preguntan si vienen a la Venus y le meten el dedo, si se lo arranca, si se les puede comer la mascota, si alguna come alguna suegra, suegro, la mujer o el marido, hacen esos chistes”.

Pero las plantas carnívoras se alimentan sólo de insectos, artrópodos y protozoos: “Las plantas carnívoras combaten el dengue”, señaló Oyarzun, quien además manifestó que ofrecen asesoramiento para el cuidado de las plantas carnívoras: “Te llevás una guía de cuidado donde te explica cómo se cuida; te llevás un seguimiento; te damos un número de teléfono donde vos preguntás a través de fotos de la planta si va bien, recomendamos o decimos qué es lo que estás haciendo mal; y te asesoramos un poquito en este proceso para que hagas lo mismo que hicimos nosotros cuando empezamos".