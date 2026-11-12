Los empleados realizan quite de colaboración en toda la provincia hasta este viernes. Reclaman que se cumpla el compromiso de cerrar el convenio colectivo de trabajo durante 2026.

Trabajadores de Vialidad de Neuquén profundizan el reclamo y esperan una nueva convocatoria del Gobierno.

Los trabajadores de Vialidad Provincial de Neuquén mantienen medidas de fuerza en distintos puntos del territorio neuquino y esperan que el Gobierno provincial los convoque nuevamente a la mesa de negociación. El reclamo está relacionado con el avance del convenio colectivo de trabajo y el cumplimiento de los plazos que, según sostienen desde el gremio, fueron acordados en un acta firmada con el Ejecutivo.

La medida consiste en un quite de colaboración que comenzó el martes y se extenderá hasta este viernes. Además, los trabajadores realizan movilizaciones en las distintas localidades donde funcionan distritos de Vialidad Provincial para visibilizar el conflicto y reclamar una respuesta de las autoridades.

El secretario general de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), Carlos Roselli, explicó que inicialmente la protesta estaba prevista para martes y miércoles, pero decidieron extenderla ante la falta de una nueva convocatoria a la mesa paritaria. Según detalló, el Ejecutivo había solicitado un cuarto intermedio en la negociación y, al no recibir novedades sobre la continuidad de las conversaciones, los trabajadores resolvieron profundizar las acciones.

Roselli señaló que la principal preocupación del sindicato es que el Gobierno no estaría cumpliendo con el compromiso asumido respecto de los tiempos para finalizar el convenio colectivo de trabajo. "Nosotros tenemos un acta firmada y comprometida con el Gobierno provincial, donde ellos nos firman que nuestro convenio colectivo de trabajo va a cerrar dentro del ejercicio 2026. Eso hoy estamos en condiciones de decir que no va a ser así", afirmó el dirigente en Canal 7 Noticias.

Marcha de trabajadores viales en Zapaala. Gentileza FM Urbana

En ese sentido, explicó que la discusión tiene plazos administrativos y legales que deben cumplirse. Una vez finalizado el proceso de negociación, el convenio debe ser enviado a la Secretaría de Trabajo para su homologación y posteriormente ingresar a la Legislatura provincial para su tratamiento.

El dirigente advirtió que el calendario legislativo representa una dificultad adicional, ya que el período ordinario de sesiones finaliza el 3 de diciembre y luego comienza el receso hasta marzo. Por ese motivo, consideró que resulta cada vez más difícil cumplir con el compromiso de cerrar el convenio durante este año.

"El Gobierno una vez más no cumplió con la palabra comprometida, con lo que se firma, con las actas acuerdo que se firman en conjunto con los sindicatos", cuestionó Roselli.

Qué reclaman los trabajadores viales

El conflicto se desarrolla en medio de las conversaciones por el nuevo convenio colectivo de trabajo. Desde el sindicato indicaron que ya presentaron los puntos que pretenden discutir y cuestionaron la última propuesta del Ejecutivo, al considerar que mantenía el mismo monto ofrecido anteriormente, aunque con una distribución diferente.

La negociación quedó en cuarto intermedio y existe la expectativa de que pueda retomarse este viernes. Sin embargo, hasta el momento, los trabajadores reclaman que se concrete una convocatoria formal para continuar con la discusión.

Roselli también manifestó su preocupación por presuntas presiones hacia los empleados para que abandonen las medidas de fuerza. Según denunció, recibieron información sobre supuestas intervenciones para que los trabajadores retomen sus actividades habituales.

"Nosotros estamos haciendo visible a través de marchas en toda la provincia y es la forma de decirle al Gobierno que a nosotros no nos cumplió", sostuvo.

No descartan nuevas medidas de fuerza

La continuidad del conflicto dependerá de los resultados de las próximas conversaciones y de lo que resuelvan los trabajadores en asamblea.

Desde UNAVP advirtieron que, si no reciben una respuesta del Ejecutivo, podrían endurecer las medidas. Entre las alternativas mencionadas se encuentran nuevas movilizaciones en rutas provinciales y manifestaciones frente a distintos municipios.

Por ahora, el quite de colaboración continuará hasta este viernes en los distritos de Vialidad Provincial de toda Neuquén. El gremio busca que el Gobierno retome la negociación y dé respuestas sobre el convenio colectivo, cuyo cierre durante 2026 consideran comprometido en el acta acuerdo firmada con las autoridades.