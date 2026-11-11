Homicidio en el barrio Islas Malvinas: luego de permanecer prófugo, el asesino recibió una fuerte condena

Se trata de Jorge Osvaldo Pozo, culpable de asesinar a balazos a Daniel Ezequiel Poblete. El hecho ocurrió en noviembre de 2024.

El acusado de asesinar a balazos a un joven en el barrio Islas Malvinas , en la ciudad de Neuquén, fue condenado -finalmente- a 11 años y 6 meses de prisión . Había estado prófugo por un año antes de ser capturado y ahora permanecerá tras las rejas.

Fuentes judiciales informaron que, mediante un acuerdo presentado por la fiscal del caso Lucrecia Sola, el acusado, Jorge Osvaldo Pozo , reconoció su participación en el homicidio y la portación ilegal de armas de fuego .

Durante la audiencia realizada este miércoles, la representante del Ministerio Público Fiscal detalló el acuerdo alcanzado con la defensa del imputado y solicitó que se lo declare penalmente responsable como autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel. Sebastián Fariña Petersen

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Raúl Aufranc y la jueza Patricia Lupica Cristo, homologó el acuerdo por unanimidad y declaró la responsabilidad penal de Pozo.

En una segunda instancia de la audiencia se debatió el monto de pena que le correspondía cumplir y la fiscal Sola requirió que se le imponga al condenado la pena de 11 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Ante la conformidad de la defensa con la pena requerida por la fiscalía, el tribunal fijó la pena mencionada.

Los detalles del homicidio

La acusación de la fiscal comprendió dos hechos cometidos en 2024, ambos en la ciudad de Neuquén. El primero fue el 21 de junio cerca de las 11.30 en las calles Pringles y Castelli. Tras una llamada al Comando Radioeléctrico que alertaba sobre la presencia de un hombre armado, personal policial acudió al lugar.

Al advertir la llegada de los patrulleros, Pozo huyó, saltó un cerco e ingresó al patio de una casa. Al ser acorralado por los efectivos, arrojó al suelo un revólver calibre 38 cargado con seis cartuchos, para el cual no contaba con autorización legal de portación.

El segundo fue el 30 de noviembre aproximadamente a las 19.04, en la esquina de Pringles e Irma Cuña, en el marco de un conflicto previo entre las partes.

Daniel Ezequiel Poblete caminaba junto a dos amigos cuando Pozo y otro hombre salieron de una vivienda y comenzaron a arrojarse piedras.

Cuando Poblete e integrantes de su grupo intentaron escapar corriendo, Pozo y su acompañante efectuaron disparos de arma de fuego desde una esquina. La víctima recibió tres impactos en el cuerpo y falleció en el lugar a causa de una hemorragia interna masiva.

Un sospechoso terminó sobreseído

A partir de distintos datos obtenidos por los investigadores, un hombre fue detenido en forma inicial porque supuestamente había participado de la balacera.

El Ministerio Público Fiscal lo consideró coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lo acusó en marzo de 2025. Sin embargo, los elementos recolectados por los acusadores lo pusieron lejos de la escena de los hechos y terminó sobreseído.

Una pelea que se inició a ladrillazos

En un principio, los efectivos de la Comisaría Tercera llevaron una intensa labor para dar con posibles testigos del hecho ocurrido en plena calle. Entre otros detalles, lograron determinar que se produjo un incidente previo, pero que no incluyó disparos.

“Ambos grupos se lanzaron elementos contundentes, como restos de ladrillos y piedras”, detalló la asistente letrada Bouyer en la primera formulación de cargos realizada el año pasado.

Sin embargo, luego se produjo una persecución y la víctima, que se encontraba junto a otras dos personas, fue alcanzada por varios disparos.