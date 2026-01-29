Más de un año prófugo: atraparon al acusado de matar a tiros a un joven en el barrio Islas Malvinas

El imputado estuvo prófugo más de un año y recién esta semana la fiscalía le pudo formular cargos.

El principal sospechoso del crimen en el barrio Islas Malvinas fue acusado a más de un año del hecho.

Un hombre quedó preso luego de ser acusado del crimen a balazos del joven Daniel Ezequiel Poblete en el barrio Islas Malvinas de Neuquén capital. El imputado estuvo prófugo más de un año y recién fue apresado en los últimos días. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi , quien le atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2024 y el proceso atravesó distintas instancias. En un primer momento, fue acusado otro hombre pero la investigación posterior determinó que no había participado. De esta forma, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía siguieron trabajando para atrapar al principal sospechoso.

Según la hipótesis de la fiscalía, la víctima circulaba junto a dos amigos cuando fue alcanzada por dos personas con quienes habían tenido conflictos previos. Intentaron alejarse corriendo mientras se arrojaban piedras unos a otros, luego de lo cual los atacantes dispararon contra los tres jóvenes. Poblete recibió tres impactos de arma de fuego falleciendo de manera casi inmediata.

El acuerdo de partes se concretó en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Un sospechoso terminó sobreseído

A partir de distintos datos obtenidos por los investigadores, un hombre fue detenido en forma inicial porque supuestamente había participado de la balacera. El MPF lo consideró coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lo acusó en marzo de 2025. Sin embargo, los elementos recolectados por los acusadores lo pusieron lejos de la escena de los hechos y terminó sobreseído.

Entre otras precisiones, la parte acusadora destacó que el ataque ocurrió sobre calle Pringles y que fue protagonizado por dos personas.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

Durante la etapa inicial del proceso, participaron la fiscal Lucrecia Sola junto a la asistente letrada Agustina Bouyer y, entre otras medidas, habían reclamado que el imputado cumpla prisión preventiva. Sin embargo, una jueza de garantías descartó esta medida cautelar y se limitó a imponerle presentaciones periódicas en una comisaría cercana a su domicilio.

Respecto del nuevo acusado de esta semana, el juez Luis Giorgetti no solo dio por formulados los cargos sino que consideró los argumentos del MPF en relación al peligro de fuga y dictó su prisión preventiva. La medida cautelar se dispuso por el plazo de cuatro meses, al igual que el tiempo contemplado para la investigación. En tanto, seguirán adelante las acciones para dar con el otro sospechoso.

Una pelea que se inició a ladrillazos

En un principio, los efectivos de la Comisaría Tercera llevaron una intensa labor para dar con posibles testigos del hecho ocurrido en plena calle. Entre otros detalles, lograron determinar que se produjo un incidente previo pero que no incluyó disparos. “Ambos grupos se lanzaron elementos contundentes, como restos de ladrillos y piedras”, detalló la asistente letrada Bouyer en la primera formulación de cargos realizada el año pasado.

Sin embargo, luego se produjo una persecución y la víctima, que se encontraba junto a otras dos personas, fue alcanzada por varios disparos.