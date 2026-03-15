Durísima crítica de Guillermo Koenig a las declaraciones de Pablo Cervi

El ministro de Economía de Neuquén le marcó la cancha al senador por la Libertad Avanza, quien había dicho que los recursos no se ven reflejados en la gente.

El ministro de Economía , Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, le respondió al senador nacional de La Libertad Avanza ( LLA ), Pablo Cervi , que cuestionó la gestión provincial en materia de hidrocarburos vinculada a Vaca Muerta .

El senador libertario por Neuquén había indicado que no ven "aprovechados" ni reflejados los recursos de la provincia, ni lo que se genera en función del conflicto en Medio Oriente, en la calidad de vida de los neuquinos.

Koenig aclaró que “ los recursos adicionales del conflicto , como dice él, todavía no los hemos visto, porque recién van a empezar a aparecer en los próximos meses ”. E indicó, en diálogo con LU5 , que “ en el sistema de regalías que tenemos, la actualización de precios no es inmediata , siempre vamos dos meses atrás”.

Guillermo Koenig.jpg El ministro de Economía, Guillermo Koenig, le respondió al senador Pablo Cervi.

Se adjudicaron los cuestionamientos a una cuestión de posicionamiento electoral de parte del senador con ambición de alcanzar el sillón del Ejecutivo provincial de la mano de Javier Milei y la LLA.

"Tenemos un estado que no tiene déficit económico ni financiero"

Koenig destacó que la Ley Bases que rige en la actualidad “no es la que propuso del gobierno nacional”, dado que tiene modificaciones que fueron propuestas desde Neuquén. “Un primer boceto decía que los recursos hidrocarburíferos eran del Estado nacional”, pero la provincia logró modificarlo, subrayó el ministro.

El titular de la cartera de Economía, amplió: “Nosotros tenemos un Estado que no tiene déficit, ni déficit económico ni déficit financiero”, e hizo hincapié en que cuentan con un programa de gobierno. Además, "defendemos nuestras empresas públicas, que están en los lugares donde el mercado no está”.

“Si bien estamos de acuerdo con el criterio macro del gobierno nacional, nosotros tenemos un sentimiento neuquino”, sostuvo con el respaldo de las inversiones en favor del desarrollo productivo y social de la provincia. Recordó que Neuquén construye, rutas, hospitales, comisarías y escuelas con recursos propios, a partir de la austeridad y la distribución equilibrada de los recursos. Nación ha recortado recursos a las provincias.

Qué dijo Pablo Cervi

El senador nacional por Neuquén señaló que la provincia “hoy tiene más recursos que nunca”, No obstante, cuestionó que “eso no se ve reflejado en la calidad de vida de los neuquinos”.

A pesar de que la provincia llegó a duplicar su presupuesto. “Pasamos de 2.400 millones a casi 5.000 millones de dólares”, y lo adjudicó a las nuevas reglas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

De ahí a que objetara la gestión provincial, ejemplificó: “El 80% del presupuesto se destina a gastos corrientes, mientras seguimos consumiendo recursos no renovables como el petróleo y el gas sin invertir en desarrollo ni en diversificar la matriz productiva”.

Destacó que en Neuquén no faltan recursos, “el problema es cómo se gastan”.

El legislador lamentó que se dé esta situación en Vaca Muerta, en este contexto mundial, cuando “Neuquén tiene una oportunidad histórica.

E indicó que “en La Libertad Avanza tenemos capacidad y sabemos qué hacer para no desaprovecharla”. Apuntó a disminuir el gasto político y, por el contrario, a incrementar las inversiones en el futuro de los neuquinos.