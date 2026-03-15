Demoras en el tránsito por un caño roto en plena Avenida Argentina

Se reportó que personal del EPAS trabaja en remediar el inconveniente. Ocurre a la altura del monumento a San Martín.

Se registran demoras en el tránsito de Neuquén capital por un caño roto en el centro de la ciudad. Según las primeras informaciones, ambas manos de la avenida Argentina, a la altura del monumento a San Martín se encuentran cortadas.