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Demoras en el tránsito por un caño roto en plena Avenida Argentina

Se reportó que personal del EPAS trabaja en remediar el inconveniente. Ocurre a la altura del monumento a San Martín.

Demoras en el tránsito por un caño roto en plena Avenida Argentina
Claudio Espinoza

Se registran demoras en el tránsito de Neuquén capital por un caño roto en el centro de la ciudad. Según las primeras informaciones, ambas manos de la avenida Argentina, a la altura del monumento a San Martín se encuentran cortadas.

Avenida Argentina - cortada -ambas manos (1)
Avenida Argentina - cortada -ambas manos (2)

En desarrollo.

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