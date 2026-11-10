Un argentino fue detenido en República Dominicana por fabricar armas con impresoras 3D

El operativo terminó con cinco personas arrestadas y el secuestro de armas, municiones y distintos equipos.

La Policía Nacional de República Dominicana realizó un operativo contra una red dedicada a fabricar armas mediante impresoras 3D.

Un argentino fue detenido en el Republica Dominicana , acusado de participar en una organización dedicada a fabricar y comercializar armas de manera ilegal mediante impresoras 3D. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación policial sobre una red que operaba en ese país.

El caso generó repercusiones por la modalidad utilizada para producir el armamento y por la participación de ciudadanos extranjeros en la presunta estructura. La causa busca establecer cómo funcionaba la organización, qué alcance tenía su actividad y cuál era el destino de las armas fabricadas.

El detenido fue identificado como Matías Antonio Barrera . Según informó la Policía Nacional dominicana , el operativo concluyó con cinco personas arrestadas y el decomiso de armas, municiones y otros equipos presuntamente vinculados con la fabricación, el ensamblaje y la comercialización ilegal de armamento.

Cómo fue el operativo en el que se incautaron las armas

El operativo, dirigido por la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y coordinadas con el Ministerio Público, se desarrollaron entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre en dos puntos de Santo Domingo y en el vecino municipio de Los Alcarrizos, señaló un comunicado oficial.

Según la Policía, uno de los detenidos es el ciudadano argentino Matías Antonio Barrera, señalado como presunto responsable de fabricar y ensamblar “armas fantasma” mediante impresoras 3D. Para ello, según la acusación, utilizaba armazones de polímero y componentes que permitían producir armamento sin número de serie ni registro oficial.

A otro detenido, identificado como Juan Carlos Montilla Feliz, se le decomisaron un fusil Colt M4 Carbine, municiones, cargadores, pasamontañas, cascos tácticos y otros equipos.

La Policía no identificó a los otros tres detenidos, pero informó que busca a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero, presuntos distribuidores de las armas en la capital dominicana.

En los distintos operativos fueron decomisados en total seis fusiles, una ametralladora Uzi, 26 cargadores, 466 cartuchos de distintos calibres, una impresora 3D, cinco armazones y 33 kits para el ensamblaje de armas, además de chalecos antibalas, accesorios y herramientas.

Las autoridades señalaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.

Fuerte allanamiento en Parque Industrial: secuestraron un arma y municiones

Un operativo policial desplegado en la capital neuquina finalizó con el secuestro de un arma de fuego y una importante cantidad de cartuchería, en el marco de una causa penal impulsada por el delito de presuntas amenazas con arma de fuego. Las labores de investigación y posterior procedimiento se concentraron en el Parque Industrial, donde los efectivos lograron incautar elementos considerados clave para el avance del expediente.

Las diligencias fueron ejecutadas durante la mañana del viernes 6 de noviembre por personal de la Comisaría 20° en labor conjunta con la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO). Las medidas contaron con la correspondiente autorización judicial, dictada a requerimiento de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

El propósito central era ubicar y retirar de circulación armas de fuego reglamentarias o de fabricación casera, municiones y cualquier otro objeto de valor probatorio vinculado al hecho investigado.

Durante el registro de uno de los inmuebles señalados en las órdenes judiciales, los uniformados procedieron a la correcta identificación de los ocupantes de la vivienda. En medio de la inspección de los ambientes, el personal policial obtuvo un resultado positivo al detectar un revólver que se hallaba oculto en el interior del bolsillo de un buzo.

Ante el hallazgo del armamento, se dio inmediata intervención a los peritos de la Dirección Criminalística, quienes asumieron las tareas técnicas en la escena. Los especialistas efectuaron el relevamiento fotográfico y la fijación de las evidencias para asegurar su validez en el proceso judicial.

En total, las autoridades procedieron al secuestro formal de un revólver calibre 22 largo, 15 cartuchos intactos del mismo calibre y 10 vainas servidas. Todos los elementos incautados quedaron resguardados bajo estricta cadena de custodia y a disposición de la fiscalía interviniente para determinar su eventual utilización en el hecho investigado.