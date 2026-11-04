Se conoció el video del momento de la muerte de un argentino que volaba en ala delta en Brasil

El episodio quedó registrado por una cámara que llevaba el instructor. El argentino tenía 26 años y estaba de vacaciones con amigos. IMÁGENES SENSIBLES.

Se conoció el video del trágico momento en el que murió un argentino en Brasil.

Un video comenzó a circular en redes sociales que muestra la brutal caída de un vuelo de ala delta en Río de Janeiro, Brasil. El accidente ocurrió este lunes y se cobró la vida de un turista argentino junto al instructor. El episodio quedó registrado por una cámara que iba a bordo del planeador que se estrelló en la playa de São Conrado.

El joven fallecido era oriundo de Argentina y fue identificado como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años. En tanto, el instructor era Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años. Ambos despegaron desde la Rampa da Pedra Bonita cuando, según testigos, durante la aproximación a la zona de aterrizaje, el piloto realizó una curva a baja altura terminó impactando fatalmente contra una pared de piedra.

Desde O Globo indicaron que tres cámaras lograron grabar el accidente. Dos estaban en el propio ala delta y una tercera instalada en la playa donde ocurrió el impacto.

En las imágenes se observa cómo una de las alas golpea la arena y la otra choca contra el paredón del paseo costero. Luego, ambos ocupantes caen sobre una rampa de cemento.

En los audios registrados durante el vuelo, no se percibió ningún indicio de que los tripulantes advirtieran el peligro o detectaran algún problema previo al accidente.

"Volaban muy bajo"

Rápidamente los equipos de emergencia asistieron a las víctimas, fueron trasladadas en estado grave con paro cardiorrespiratorio al Hospital Municipal Miguel Couto, ubicado en Gávea. Pese a los esfuerzos médicos, ambos fallecieron poco después.

Toda la secuencia ocurrió en apenas unos segundos y quedó registrada desde distintos ángulos. Esto le permitirá a los investigadores comparar las imágenes y reconstruir con mayor precisión los movimientos del aparato.

"Los que estábamos en la arena lo encontramos extraño porque volaban muy bajo. Estaban demasiado cerca de nosotros y ya hacía bastante viento. No imaginábamos que se estuvieran cayendo", dijo a un medio local Ana, una bañista que presenció el accidente.

"Se veía que uno de ellos estaba a punto de morir. Fue devastador, muy triste. Se lo estaban pasando bien, estaban viviendo una aventura, y ni siquiera podían imaginar que ese sería su último aliento", dijo otro de los presentes.

Quién era el argentino que murió en Río de Janeiro

Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años y era oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz. Había llegado a Río de Janeiro el domingo 1 de noviembre junto a un grupo de aproximadamente diez amigos para disfrutar de unos días de descanso.

Durante su estadía decidió realizar un vuelo de bautismo en ala delta, una de las experiencias turísticas más conocidas de la ciudad. Se trata de una modalidad en tándem, en la que el pasajero comparte el vuelo con un instructor responsable de manejar el equipo.

Se habla de una "impericia del piloto"

Al lugar del accidente llegaron efectivos con unidades del 25° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), del Grupamento de Operações Aéreas (GOA) y del 3° Grupamento Marítimo (Gmar). Uno de los traslados de las víctimas se realizó con apoyo de aeronave; el otro, por vía terrestre.

La comisaria Daniela Terra, titular de la 14ª Delegación Policial de Leblon, solicitó información a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil sobre los protocolos que regulan los vuelos dobles.

Por su parte, Bruno Menescal, presidente del Clube São Conrado de Vuelo Libre, señaló que las condiciones del viento eran favorables al momento del hecho.

"Fue impericia del piloto. Una curva a baja altura, un error de cálculo. Si hubiera impactado solo en la arena, probablemente no habría tenido este desenlace, pero golpeó la rampa de acceso", explicó.