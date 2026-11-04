La trama detrás de la noche de la feroz agresión a mujeres trans y la acusación contra un grupo de ciclistas

La Justicia investiga la "caza" de mujeres trans y toma declaración de las víctimas de la agresión. Más de 100 adolescentes protagonizaron el violento hecho.

La Justicia tomó intervención tras conocerse imágenes del brutal ataque a las mujeres trans . Fiscalía Especializada en Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires actúa de oficio y encabeza la investigación. Este miércoles indagará a las mujeres agredidas para conocer el móvil del ataque y si hubo instigadores. En las últimas horas se conocieron detalles de lo ocurrido que ayudan a reconstruir el episodio.

La secuencia se inició con burlas y provocaciones. Ante la respuesta verbal de las víctimas para defenderse, los agresores retornaron armados con palos y elementos para golpearlas violentamente. La presidenta de la Federación LGBT, María Rachid, confirmó que siete trabajadoras resultaron con lesiones leves.

También se conoció que un adolescente de 14 años que debió ser hospitalizado, luego de haber sido golpeado con una linga de bicicleta en la cabeza. El menor de edad, oriundo de Berazategui, fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández, donde fue atendido por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico de carácter leve.

"Primero pasaron, las vieron y empezaron a correrlas para golpearlas. Les tiraron de todo. Algunas chicas pudieron esconderse o salir corriendo, pero ellos las persiguieron con las bicicletas. Fueron preparados a agredirlas", sostuvo Rachid en diálogo con Clarín.

"No podías entrar a defenderlas porque eran más de 150 ciclistas"

El video fue subido a redes sociales por los agresores acompañado por la leyenda despectiva "A correr los trabas", celebrando la agresión como un acto de burla entre los involucrados.

Una mujer trans que estuvo presente cuando ocurrió la agresión contó al medio alternativo Presentes y brindó detalles de lo que vivió esa madrugada. A las chicas "las cercaron, fue así como un torbellino, un huracán. Las rodearon a todas ellas en la esquina de Ombúes y Bello. No podías entrar a defenderlas porque eran más de 150 ciclistas", dijo Leticia .

"Fue como a las tres de la mañana. Pude zafar porque cuando vi que ellos venían con esa intención, que empezaban a insultar, a gritar y tenían cosas en la mano, me metí en el bosque".

"Repudiamos a todos los involucrados en el bardo"

Frente al brutal episodio, el grupo de ciclistas apuntado realizó un descargo donde dieron su versión de los hechos, a través de su cuenta de Instagram.

Todo comenzó a partir de una convocatoria organizada por Quilmes Grau para realizar una bicicleteada nocturna el pasado 31 de octubre, cuyo trayecto original contemplaba un recorrido desde el skatepark de Aeroparque hasta la zona de Núñez.

"Se supone que las nocturnas son para disfrutar y pasarla bien, practicar y hacer visualizar nuestro deporte, no es para que villeros y gente que no pertenecen a los grupos hagan este tipo de cosas", indicaron.

"Todo el esfuerzo que se ha hecho para que seamos vistos como deportistas y no como delincuentes. Nosotros no apoyamos este tipo de comportamiento y repudiamos a todos los involucrados en el bardo que se generó tanto en Aeroparque como en los bosques de Palermo", continuaron.

Según explicaron, tenían una caravana armada por Puerto Madero, Obelisco, Recoleta y Núñez y, dijeron, "en ningún momento" llegaron a los bosques de Palermo.

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Por otro lado, el usuario de Instagram _esteban_bk, una de las cuentas donde primero se publicó el video con las agresiones, compartió un video donde se ve a un adolescente herido en la cabeza. "Acá están las pruebas de lo que pasó, un traba le explotó una cadena en la cabeza a un chico que no hizo nada", comentó.

"Un salame de la juntada le pegó una cachetada a una trabajadora y de ahí una de ellas se enojó y tenía una cadena y como no pudo alcanzar al pibe le metió un cadenazo a un chico que no tenía nada que ver y después se armó el quilombo. Yo no estoy de ninguno de los dos lados, los pibes se zarparon, pero las trabajadoras también", indicó en una storie de Instagram.