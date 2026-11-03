Más de 50 adolescentes se organizaron y salieron a "cazar" mujeres trans: imágenes de la salvaje agresión

En un acto planificado de total salvajismo, atacaron a mujeres trans que se encontraban trabajando y todo quedó registrado. IMÁGENES SENSIBLES.

Un grupo de adolescentes llevaron adelante un violento y salvaje ataque a trabajadoras sexuales trans . Todo quedó registrado por los protagonistas y publicaron las imágenes en redes sociales, quienes se habían organizado para salir a "cazar" a las víctimas.

El episodio ocurrió el domingo y recién se dio a conocer en las últimas horas, luego de que artistas como Lali y María Becerra se pronuncien al respecto. La situación tomó mayor dimensión en el marco de un paro nacional de trabajadoras sexuales , luego de cuatro femicidios en manos de "clientes" y a días de la Marcha del Orgullo del colectivo LGBTQ+.

Lo que comenzó con insultos de adolescentes que se desplazaban en bicicletas y a pie, terminó en una agresión a las mujeres con palos y arrojando objetos en su contra. Los videos fueron publicados con total impunidad.

Desde el Gobierno porteño aseguraron a Página 12 que la Policía no detuvo a ningún agresor, y afirmaron que tampoco se radicó por el momento una denuncia por lo que no se inició una investigación penal.

Las imágenes del brutal ataque

El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, a pocos metros de la avenida Figueroa Alcorta y del Lago de Regatas.

El video fue subido a redes sociales acompañado por la leyenda despectiva "A correr los trabas", celebrando la agresión como un acto de burla entre los involucrados. Hasta el momento, no se realizó ninguna denuncia formal sobre lo ocurrido por parte de las personas agredidas.

"Consecuencias de los discursos de odio"

La difusión del video generó cuestionamientos y denuncias a través de redes sociales por parte colectivos LGBT+ y diversas personalidades. En su cuenta de X, la politóloga trans Gabriela Ivy indicó que los atacantes eran alrededor de 50 a 60 jóvenes ciclistas.

"Siempre atacan en manada estos libertos cagoncitos. Después dicen que nos pasamos tres pueblos", lanzó la activista. "Consecuencias de los discursos de odio de la derecha nefasta y todos sus lúmpenes", agregó.

El descargo de Lali, María Becerra y Emilia Mernes sobre el ataque a la comunidad trans

La agresión comenzó a viralizarse luego de un descargo que realizó Lali Espósito, cuestionando que algunos medios de comunicación critiquen "una torta de casamiento" y no que "50 pibes salgan a CAZAR travestis, personas trans que están trabajando en la calle. Total normalidad y silencio", publicó en una storie.

Por su parte, María Becerra también se pronunció ante el brutal ataque y dijo a través de sus redes sociales que "nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia".

"Esto no puede seguir pasando. Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días", sumó.

En su extenso descargo, la Nena de Argentina habló sobre que "el orgullo es resistencia" y que defender el derecho a vivir sin violencias es algo de todos.

Al finalizar, invitó el próximo 7 de noviembre a la Marcha del Orgullo: "Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir EN LIBERTAD Y SIN MIEDO".

Emilia Mernes también compartió una historia en Instagram en la que sostuvo: "No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia".

"No podemos permitir que estas cosas sucedan!!! Repudio TOTAL", agregó.