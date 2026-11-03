Encontraron muertas a una mujer y su hija: golpes en la cabeza y tapadas con una sábana

Los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición. Qué se sabe hasta el momento.

Cuando la policía ingresó, encontraron los cuerpos en avanzado estado de descomposición.

La muerte de dos mujeres generó gran conmoción. Una madre de 84 años y su hija de 58 fueron encontradas en su vivienda tras el llamado de un familiar que denunció al 911 no tener información de ellas luego de dos semanas.

El hallazgo tuvo lugar en una vivienda ubicada en Obispo Gelabert al 2500 en el barrio Recoleta de la ciudad de Santa Fe este domingo. Cuando la policía ingresó, encontraron los cuerpos en avanzado estado de descomposición, por lo que la Justicia investiga la circunstancia de las muertes.

Las víctimas fueron identificadas como Elsa Inés Giulisati y Mariana García. Uno de sus familiares indicó que ambas se encontraban bajo tratamiento psiquiátrico, aunque no trascendieron mayores detalles de la salud de ambas.

Ante la situación, intervino personal policial y se dio aviso a la Fiscalía, quienes inmediatamente comenzaron el peritaje correspondiente en la vivienda para conocer las circunstancia de las muertes.

Estremecedor: así encontraron los cuerpos de las dos mujeres

El escenario fue estremecedor. Los agentes encontraron a Giulisati tendida al pie de una escalera y con un golpe en la cabeza. En tanto, su hija estaba en un dormitorio de la planta alta, tirada en el piso y cubierta con una sábana.

La fiscal Vivian Galeano, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quedó a cargo de la investigación y ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. El personal de huellas y rastros secuestró una uña que estaba en la base de la escalera, debajo del cuerpo de una de las mujeres, indicó Aires de Santa Fe.

También se realizó un hisopado de una aparente mancha de sangre que se encontraba en una de sus manos

Entre ellas, solicitó declaraciones de vecinos, el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y peritajes criminalísticos dentro de la propiedad.

En el lugar se secuestraron dos teléfonos móviles que pertenecían a la casa. Mientras tanto, la Fiscalía abrió la pesquisa bajo el rótulo de "muerte dudosa”.

El hallazgo de una docente y su expareja muertas

El hallazgo del cuerpo de las dos mujeres no fue el único que conmocionó a la provincia. El sábado se conoció la muerte de una docente, María Itatí Yosse, en la casa de su ex pareja quien también se constató su fallecimiento. La Justicia investiga un femicidio seguido de suicidio.

La familia de Yosse alertó a la policía tras perder contacto con ella desde primera hora de la mañana del sábado, cuando se dirigía hacia el departamento de Fabio Firmapaz, de 50 años antes de las 7 de la mañana.

Ante la falta de respuestas, efectivos policiales se dirigieron al domicilio ubicado en la calle 3 de Febrero al 3300. En el lugar encontraron a Yossen sin vida sobre una cama, en una habitación de la planta alta. En la planta baja se encontró junto a una escalera el cuerpo de Firmapaz, que estaba suspendido de una soga.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que Yossen haya muerto por asfixia. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser contrastada con los estudios forenses.