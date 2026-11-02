Una argentina murió en un brutal accidente entre un auto y un camión en Nueva Zelanda

La mujer era madre de una pequeña de dos años. Qué se sabe del fatal episodio, y el pedido de la familia.

En las últimas horas se conoció que una argentina murió este viernes en un trágico accidente, Nueva Zelanda , cuando chocó su vehículo contra un camión en una ruta de la región de Otago.

Las circunstancias del accidente se encuentran bajo investigación y su familia comenzó una colecta para los gastos funerarios.

La mujer fue identificada como Ayelén Amarilla, de 37 años, quien era residente del país oceánico desde 2020. El accidente ocurrió cuando la mujer regresaba de su trabajo por la autovía de la Isla Sur de Nueva Zelanda, entre las localidades de Queenstown y Cromwell.

Según detallaron medios locales, en el lugar de los hechos estuvieron presentes dos helicópteros y una ambulancia. El camino fue cerrado durante algunas horas.

Asimismo, una segunda persona involucrada en el accidente y debió ser trasladada al Hospital Lakes District con heridas leves.

Conocida como "Coco" por sus amigos y familiares, la joven oriunda de Mar del Plata en los últimos años había logrado construir una vida en el nuevo país y se había desempeñado en diversos trabajos temporales.

Cómo fue el fatal accidente que protagonizó Ayelén contra un camión

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde alrededor de las 15:10 horas. Por causas que las autoridades aún investigan, el vehículo en el que viajaba Amarilla colisionó de frente contra un camión y perdió la vida en el lugar como consecuencia directa del impacto.

Una segunda persona que viajaba en el auto fue trasladada al Hospital Lakes District con heridas de carácter leve.

La ruta permaneció cortada durante varias horas mientras la Unidad de Investigación de Accidentes Graves realizaba las pericias correspondientes para establecer las condiciones en que se produjo el choque.

Quién era Ayelén, la argentina que murió en un accidente en Nueva Zelanda

Gran conmoción se generó tras conocer la noticia de su muerte. Amigos y familiares despidieron a Coco en redes sociales y la recordaron con afecto.

Ayelén era madre de Astrid, una niña de apenas dos años, a quien tuvo junto a su pareja Frankie, reveló el diario La Capital.

En una publicación de despedida, la describieron como "una madre increíblemente cariñosa y dedicada", que siempre estaba pendiente del bienestar de la pequeña. También remarcaron el amor que sentía por la nena y su deseo de darle "la infancia más feliz, sana y hermosa posible".

Asimismo, la recordaron como alguien que "creía en cuidar de la gente y en marcar la diferencia en la vida de quienes la rodeaban".

Una colecta para solventar gastos y para la crianza de su hija

En paralelo a los mensajes de despedida, amigos comenzaron una colecta a través de la plataforma neozelandesa Givealittle, bajo el título "In loving memory of Coco, who always was keen to help others" ("En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás") para solventar los gastos funerarios.

En la descripción de la campaña, sus allegados la definieron como "una persona hermosa con un corazón bondadoso, alguien que siempre estaba pensando en los demás, que hablaba de empatía, amabilidad y la importancia de apoyarnos mutuamente".

El texto también indica que el dinero de la colecta también será destinado a Frankie, quien "se enfrenta al difícil reto de criar a Astrid sin la persona con la que iba a compartir cada hito, cada desafío y cada alegría de la vida de su hija".

La campaña fue impulsada por Noelia Raquel Arias, una amiga de la familia, y está disponible para recibir colaboraciones desde distintos lugares del mundo a través de la plataforma Givealittle.