Cuándo terminan las clases, provincia por provincia: estas son las fechas para el cierre de ciclo lectivo 2026

De acuerdo al cronograma establecido por el Consejo Federal de Educación, el cierre del ciclo lectivo 2026 tendrá lugar -provincia por provincia- en estas fechas.

A fines de 2025, el Consejo Federal de Educación (CFE) estableció las fechas correspondientes al ciclo lectivo de 2026 . A lo largo de este año, ese cronograma no sufrió variantes y se mantuvo vigente, sin modificaciones. De cara al término de las clases , es propicio recordar cuándo finalizarán las mismas según cada provincia.

Para dar cumplimiento al ciclo lectivo 2026 , el Ministerio de Capital Humano había planificado un calendario escolar 2026 que contempló 190 días de clase y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria.

Según el calendario escolar 2026 , las clases terminarán entre el 17 y el 23 de diciembre en la Argentina . En la mayoría de las jurisdicciones, la fecha que marca el final del ciclo educativo es la del viernes 18 de diciembre.

A lo largo de este año, el cronograma del calendario escolar 2026 no sufrió variantes y se mantuvo vigente, sin modificaciones.

Las clases culminarán el viernes 18 de diciembre de 2026 en las siguientes provincias:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén .

. Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego.

Tucumán.

Por otro lado, el ciclo lectivo 2026 finalizará el martes 22 de diciembre de 2026 en:

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Por su parte, en La Pampa las clases terminarán el miércoles 23 de diciembre y, en la provincia de Formosa, el fin del ciclo lectivo tendrá lugar el jueves 17 de diciembre de 2026.

¿Cuándo comienza la inscripción para las clases del ciclo lectivo 2027 en la provincia de Neuquén?

De acuerdo a la información brindada por el sitio oficial de la Gobernación de Neuquén, a partir del 2 de noviembre de 2026 se habilita la preinscripción de niños que se incorporan al sistema educativo formal en toda la provincia para el ciclo lectivo 2027. La gestión se podrá realizar a través del sitio oficial de la cartera educativa. Finalizado el cronograma para este grupo etario, comenzará el de Primaria.

Las clases terminarán entre el 17 y el 23 de diciembre en la Argentina.

Así, el comunicado oficial detalla que en el anteúltimo mes del año “llega el turno de realizar el registro de niños que asistirán por primera vez a jardines de infantes en 2027. El período para realizar el trámite va del 2 al 6 de noviembre; iniciando el lunes 2 y martes 3 con ingresantes a sala de 4 años -de carácter obligatorio-, y el 4 y 5 de noviembre para sala de 3 años. En tanto que la preinscripción para las salas de 1 y 2 años se hará de forma presencial el 6 de noviembre, y las vacantes estarán sujetas a la disponibilidad de cada establecimiento”.

Asimismo, destacó que para gestionar el trámite es imprescindible contar con un correo electrónico vigente, ya que las instituciones enviarán las notificaciones a la cuenta declarada. Explicaron también que, al momento de completar el formulario, las familias deberán tener en formato digital fotos de los DNI -frente y dorso- tanto del estudiante como de la persona responsable para adjuntarlas. Por otra parte, se subrayó que la última etapa de preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 alcanza a ingresantes a nivel Primario y que las fechas previstas son desde 9 al 13 de noviembre.