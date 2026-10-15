Qué pasará con las clases en Añelo tras el temporal de lluvia: el CPE emitió un comunicado

La localidad petrolera quedó, este jueves, inmersa en una tormenta torrencial que provocó escurrimiento de lodo y agua desde las bardas hacia el centro.

El CPE definió suspender las clases para este viernes en todos los turnos.

La fuerte tormenta de lluvia que castigó Añelo durante la mañana de este jueves dejó serias consecuencias para sus habitantes dado que las calles quedaron anegadas y un par de familias debieron ser evacuadas.

El corazón de Vaca Muerta quedó inmersa en un río de agua y lodo que partío de la zona de la meseta, pasando por la Ruta 7 y atravesando el casco céntrico de la localidad.

En función de esta situación meteorológica. desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) informaron sobre la definición a la que se llegó tras el temporal sobre las actividades educativas para las próximas horas.

Al mantenerse las condiciones meteorológicas adversas, el CPE informó, a los equipos directivos, docentes, auxiliares de servicio, estudiantes y familias de todos los establecimientos educativos de Añelo de la “suspensión de los turnos mañana, vespertino y nocturno para el viernes 16 de octubre de 2026”.

Añelo bajo un río de agua arcillosa

El director de Defensa Civil de Añelo, Modesto Muñoz, describió el panorama que tuvo que afronar la pequeña localidad tras el temporal de lluvia. Muñoz confió a LM Neuquén que “Fue una tormenta repentina que no estaba dentro de los pronósticos”.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido previamente una alerta amarilla por tormentas para la región, aunque la ocurrencia del fenómeno estaba prevista originalmente para la noche. Sin embargo, las precipitaciones intensas se adelantaron de forma imprevista y sorprendieron a los vecinos de la ciudad durante la mañana.

Dijo que las precipitaciones fueron "bastante fuerte y, como Añelo está en una zona de bardas, tuvimos una importante bajada de agua desde esos sectores”. Como consecuencia de este fenómeno repentino varias viviendas se vieron afectadas y un par de familias debieron ser evacuadas durante esta jornada.

No obstantem aseguró que "ya fueron contenidas por el personal de la Secretaría de Desarrollo Social y se encuentran en un lugar adecuado para este fin”.

Para contener esta situación, varias áreas focalizaron su trabajo en la localidad para aminorar los daños a la población. Ni bien se desató la tormenta sobre la localidad, el funcionario indicó que hubo una rápida intervención del equipo municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos junto con la Secretaría de Desarrollo Social y otras áreas del gabinete.

Además, Muñoz explicó que se coordinaron acciones con personal de Bomberos Voluntarios de Añelo, Policía y Vialidad Provincial.

El titular de Defensa Civil local señaló que continúan con las cuadrillas trabajando en las viviendas que fueron afectadas por el aluvión y aseuguró que ya en horas de la tarde la situación estaba contenida.