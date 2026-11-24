Cada jurisdicción tiene autonomía para definir su calendario escolar , por lo que la fecha del cierre del ciclo lectivo 2026 no será la misma en todo el país.

Se acerca diciembre y con el último mes del año también llega el fin del ciclo lectivo 2026. Sin embargo, las clases no terminarán el mismo en todas las jurisdicciones, ya que cada provincia tiene su propio calendario escolar , con diferencias en las fechas de inicio, recesos y cierre de las actividades.

Por ejemplo, la primera provincia en despedirse de las aulas será Formosa , el jueves 17 de diciembre, mientras que La Pampa concluirá el ciclo lectivo de Argentina el miércoles 23 de diciembre, a pocos días de Navidad.

Las diferentes fechas del fin del año escolar entre las jurisdicciones se debe principalmente a que cada una de ellas tiene autonomía para organizar su calendario y no todas comenzaron el ciclo lectivo el mismo día . En algunos casos, iniciaron las clases durante febrero, mientras que en otros lo hicieron en marzo. Pese a esto, todas se comprometieron a cumplir con el piso mínimo de 190 días de clase efectivos.

Cada provincia tiene su fecha puntual de cierre de clases. Claudio Espinoza

Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia

Saber la fecha exacta del cierre del ciclo lectivo también resulta clave para que millones de familias comiencen a planificar sus vacaciones de verano. Según el cronograma difundido por el Consejo Federal de Educación (CFE), este será el último día de clases en cada provincia:

Jueves 17 de diciembre

Formosa

Viernes 18 de diciembre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Martes 22 de diciembre

Provincia de Buenos Aires

Mendoza

Miércoles 23 de diciembre

La Pampa

Cuándo comenzará el ciclo lectivo 2027

Con la participación de los ministros de educación de todas las provincias, el Consejo Federal de Educación realizó a principios de noviembre su asamblea N.° 157. Así, se aprobó la resolución del calendario escolar para el ciclo lectivo 2027. Sin embargo, su publicación será en los primeros días de diciembre.

De todos modos, algunas jurisdicciones ya comenzaron a confirmar su cronograma para el próximo año. Una de ellas es la Ciudad de Buenos Aires, donde el nivel primario comenzará las clases el lunes 1 de marzo, mientras que el nivel secundario lo hará dos días después, el miércoles 3. Otra provincia que oficializó el inicio de clases es Córdoba, que también abrirá las aulas para los alumnos el lunes 1 de marzo.

En los primeros días de diciembre se conocerá cuándo comienza el ciclo lectivo 2027 en cada provincia. Claudio Espinoza

Qué feriados quedan en 2026

Como si se tratara de un anticipo a las vacaciones de verano, el año se despedirá con dos fines de semana largos en diciembre, producto de diversos feriados y días no laborables. Después de un noviembre con un calendario atípico, principalmente por la histórica visita del papa León XIV al país, el último mes arrancará con un fin de semana extra largo entre el sábado 5 y el martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Este año, el feriado inamovible cae martes, por lo que el Gobierno nacional decidió decretar el lunes 7 como día no laborable. Cabe destacar que esta jornada no será libre para todos. Puntualmente, beneficia a la administración pública y a aquellos empleadores que decidan darle descanso a sus trabajadores. Y en caso de trabajar, no se pagará doble.

Una situación similar ocurrirá para Navidad. En 2026, el 25 de diciembre será viernes, favoreciendo un fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional. Sin embargo, en muchos sectores -como la administración pública nacional, provincial y municipal y los bancarios- se suele decretar asueto a partir del 24 de diciembre, por lo que los beneficiados tendrán cuatro días libres de corrido.