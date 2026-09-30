Inscripciones para el ciclo lectivo 2027 en Neuquén: fechas y requisitos para todos los niveles

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron las fechas de preinscripción para las y los estudiantes que en el ciclo lectivo 2027 ingresan por primera vez a los niveles educativos obligatorios: Inicial, Primario y Secundario en toda la provincia.

El proceso de registro está pautado por la Resolución 1980/25, y se realiza de forma totalmente virtual a través del portal oficial inscripciones.neuquen.edu.ar . El sitio cuenta con información detallada, documentación necesaria en cada caso, guías de orientación y vías de contacto. El formulario de registro se habilitará el primer día de inscripción de cada nivel educativo.

Para gestionar el trámite es imprescindible contar con un correo electrónico, ya que las notificaciones serán enviadas a esa cuenta de mail. Además, al momento de completar el formulario, deberán adjuntarse en formato digital los DNI -frente y dorso- tanto del estudiante como de la persona responsable.

La etapa de matriculación de estudiantes del nivel Secundario para el ciclo lectivo 2027 inicia el lunes 5 de octubre, y se extiende hasta el lunes 19. Durante este período todos los aspirantes deberán registrarse en el sitio web sin importar su prioridad. Las familias recibirán novedades a partir del 21 de octubre y la vacante se confirmará formalmente por correo electrónico posterior al 22 de octubre. Estas medidas se suman a las políticas públicas provinciales, como los programas donde abrirán nueva inscripción para las becas Gregorio Álvarez para acompañar el trayecto escolar.

Para el nivel secundario el orden de prelación es: radio escolar con discapacidad certificada, casos de violencia familiar con cambio de residencia, hermanos de alumnos que asistan en el ciclo a inscribir -incluye familias ensambladas acreditadas- e hijos del personal, egresados de primaria que vivan en el radio escolar -con cambio de domicilio realizado al menos 6 meses antes-, egresados de escuelas primarias derivantes fuera del radio escolar y, en última instancia, estudiantes no residentes en el radio que no provengan de las escuelas asignadas.

El nivel Inicial llevará a cabo su proceso de preinscripción entre el 2 y el 6 de noviembre. El trámite se realizará de manera virtual los días 2 y 3 de noviembre para la sala de 4 años -de carácter obligatorio-, y el 4 y 5 de noviembre para la sala de 3 años. Por su parte, la preinscripción para las salas de 1 y 2 años se hará de forma presencial el 6 de noviembre, y las vacantes estarán sujetas a la disponibilidad del establecimiento. Esta planificación cobra relevancia en un contexto donde analizan si sobrarán lugares en los jardines de infantes debido a cambios demográficos en la provincia.

Ciclo lectivo 2027: cómo continúa la inscripción

Las prioridades de asignación contemplan en primer orden a niños y niñas del radio escolar con discapacidad certificada -un cupo por sala-, seguidos por aquellos reubicados por situaciones de violencia familiar -Ley 2785-, estudiantes que ya asisten al jardín en salas de 3 o 4 años, que viven en el radio escolar, que son hermanos de estudiantes o hijos del personal, por radio laboral de los tutores y por último postulantes fuera del radio escolar.

Entre el 9 y el 13 de noviembre será el turno de ingresantes a nivel Primario. Para la asignación de cupos el orden será: niños y niñas del radio escolar con discapacidad certificada por organismo público -un cupo por sección-, seguido por casos de cambio de residencia derivados de violencia familiar. En tercer orden se da lugar a postulantes del radio escolar, luego a hermanos de estudiantes de la institución, en quinto orden a postulantes por radio laboral de madres y padres, y por último a las y los niños radicados fuera del radio escolar. Para estos estudiantes también existen programas nacionales como las inscripciones a las Becas Progresar.

Durante el proceso de inscripción desde las instituciones podrán requerir documentación adicional de acuerdo con las diferentes prioridades. Dado que existe un límite de vacantes por escuela es importante que se seleccione más de un establecimiento. Y en caso de no obtener lugar en ninguna de las escuelas seleccionadas, el área de Supervisión trabajará junto con los establecimientos para acompañar a las familias en la asignación de una en otra institución.

En la web de inscripciones se encuentra también la información actualizada sobre radios escolares y escuelas derivantes de la provincia.