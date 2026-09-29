Sushi, sabores orientales y promociones durante toda la semana en Neuquén.

Una semana para descubrir nuevas propuestas: diez locales de Neuquén ofrecen menús especiales, promociones y sabores orientales con ingredientes regionales.

Neuquén vive hasta el domingo 4 de octubre una nueva edición de Confluencia de Sabores , esta vez dedicada al sushi y la cocina oriental , con promociones, menús especiales y propuestas en diez establecimientos gastronómicos de la ciudad.

La Semana Temática de Sushi y Sabores Orientales comenzó este lunes 28 de septiembre y reúne a Atu Sushi, Sr. Gohan, Sawara, Miyuki, Hilton Garden Inn, Sushi Top, Shirogami, Riko Sushi, Sushi Bike y Sushisur, que ofrecen durante estos días distintas alternativas para acercar este tipo de gastronomía al público.

La propuesta incluye principalmente menús de alrededor de 20 piezas de sushi con descuentos, además de opciones tradicionales, vegetarianas y libres de gluten. Algunos locales sumarán también otros platos de cocina oriental, precios promocionales y experiencias de maridaje.

Uno de los ejes de la iniciativa es la incorporación de productos de elaboración regional a las distintas preparaciones, buscando fusionar técnicas y sabores orientales con ingredientes neuquinos y reforzar la identidad de la marca Confluencia de Sabores.

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La actividad es organizada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén y forma parte del programa “Desarrollo y Diversificación de Productos Turísticos”, incluido en el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad.

Desde el municipio señalaron que la propuesta busca promover la gastronomía temática, incentivar el consumo en los establecimientos locales, ampliar la oferta para personas con distintos requerimientos alimentarios y consolidar un calendario permanente de actividades gastronómicas en la capital neuquina.

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La convocatoria continúa abierta para los establecimientos gastronómicos habilitados que quieran sumarse. Los locales participantes reciben material gráfico digital para difundir sus propuestas y acompañar la promoción oficial.

Los menús, promociones y datos de contacto de cada establecimiento pueden consultarse en las cuentas de Instagram y Facebook de Turismo Neuquén Capital.