Novedades por la muerte de Tahiel en los piletones del EPAS: descartaron un delito y no habrá responsables

La Fiscalía informó a la familia que, tras la investigación realizada, no se registró la comisión de un delito que haya derivado en el fallecimiento del niño de 6 años.

La muerte de Tahiel Herrera , el nene que murió el pasado 4 de agosto tras arrojarse a uno de los piletones de la planta de tratamiento del EPAS, no continuará en el camino judicial penal. La Fiscalía informó que, tras la investigación realizada, no se registró la comisión de un delito que haya derivado en el fallecimiento.

Según dio a conocer este martes el Ministerio Público Fiscal (MPF), la decisión fue comunicada a la familia del pequeño de 6 años. “Del análisis integral de la evidencia colectada, no surgen elementos que permitan sostener la existencia de un hecho delictivo como causa del fallecimiento de Tahiel Herrera Meli”, indica el texto de la resolución que desestimó el caso penal.

La resolución fue informada por la fiscal del caso Lorena Juárez durante una reunión que mantuvo con familiares en la sede del MPF en la Ciudad Judicial, y en la que ofreció el acompañamiento del Servicio de Asistencia a las Víctimas y Testigos (SAVyT) con el que cuenta el MPF.

Un video, clave en la investigación

El video de las cámaras de seguridad del predio fue clave para conocer la dinámica del hecho. Tahiel ingresó corriendo a las 19:14:16, atravesando un portón que se encontraba abierto. En las imágenes se observa que avanzó rápidamente por las instalaciones, subió unas escaleras, intentó abrir la puerta de unas oficinas y luego continuó hacia el interior.

En ese recorrido, un vigilador advirtió la presencia del niño e intentó acercarse. Sin embargo, Tahiel continuó corriendo y no se detuvo. El trabajador decidió entonces regresar hacia el acceso para buscar a un adulto que pudiera ayudarlo. Poco más de un minuto después, a las 19:15:32, apareció la madre del niño. El guardia le comunicó que Tahiel estaba dentro de la planta y le indicó hacia qué sector debía dirigirse.

Omar Novoa

Ese registro aportó un dato relevante para la causa y, al mismo tiempo, dejó abierta una serie de preguntas. La filmación difundida permite reconstruir solamente una parte de lo ocurrido. Aún no se sabe si hay más imágenes para determinar cuál fue el recorrido que hizo Tahiel dentro del amplio predio, cuánto tiempo pasó hasta que se concentró la búsqueda en determinados sectores y cómo llegó finalmente hasta los piletones donde fue encontrado.

El predio de la planta de tratamiento de líquidos cloacales está ubicado sobre calle Tronador y tiene una superficie extensa, con diferentes estructuras, caminos internos y numerosos piletones. Durante la noche en que desapareció Tahiel, el lugar fue recorrido por policías, bomberos, buzos especializados y personal de la División Búsqueda de Personas. El cuerpo fue localizado cerca de las 22:15 dentro de uno de los piletones.

La Fiscalía sobre el video

La Fiscalía dejó en claro que la desestimación del caso penal se realizó sobre la base de información reunida mediante los registros de cámaras de seguridad. “La evidencia reunida permite establecer que el niño ingresó al predio del EPAS por un portón que se encontraba abierto, desplazándose luego hacia el interior de las instalaciones, hasta alcanzar el sector de los piletones, donde finalmente fue hallado sin vida. El examen médico-legal y la autopsia practicada no evidenciaron signos de criminalidad, lesiones traumáticas ni otros elementos objetivos que permitieran inferir la intervención de terceras personas”, detalló.

La representante del MPF precisó en la resolución que “corresponde concluir que el fallecimiento no resulta atribuible, en los términos exigidos por la ley penal, a una conducta delictiva”.

Asimismo, Juárez sostuvo que “la conclusión jurídica a la que se arriba no torna irrelevante lo sucedido. La ausencia de un delito y, por ende, de un responsable penal, no borra la existencia de una pérdida profundamente dolorosa ni el impacto que esta ha generado en su familia. El proceso penal encuentra aquí su límite, pero ello no significa que deba hacerlo sin el deber de mirar, comprender y acompañar a quienes hoy deben afrontar la ausencia de Tahiel”.

Por tal motivo, puso a disposición la intervención del Servicio de Asistencia a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público Fiscal.