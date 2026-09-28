Siguen los sismos: Sauzal Bonito volvió a temblar dos veces este lunes

Ambos fueron registrados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Los temblores fueron de magnitudes 2.6 y 2.5.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró dos nuevos sismos ocurridos en las primeras horas de este lunes 28 de septiembre 2026 en cercanías de Sauzal Bonito .

El primero de ellos se produjo a las 00:51 horas y fue de magnitud 2,6 ml Richter a 6 km de profundidad. El segundo e registró a las 01:58 horas a 2,5 ml Richter y a 6 kilometro de profundidad.

Los eventos fueron registrados por el organismo nacional y difundidos por el Observatorio de Sismicidad Inducida, un proyecto independiente de investigación científica que materializa más de cinco años de investigación y monitoreo de la actividad sísmica en Patagonia y centra su atención en el fenómeno de la sismicidad disparada por la actividad humana especialmente, aunque no exclusivamente, en el área de Vaca Muerta como consecuencia del fracking.

"Dada su baja magnitud no tuvieron reportes de percepción", indicaron desde la agrupación en referencia a los dos sismos que se sintieron este lunes.

En ese sentido, los investigadores recordaron que ya son 64 los sismos asociados al fracking ocurridos en lo que va de este 2026. "El brutal desfinanciamiento del INPRES ha hecho que en la provincia de Neuquén, pese a tener la mejor red sismográfica del país - cuenta con más sismógrafos instalados que en la provincia de San Juan- el subregistro sea muy importante, no publicando los sismos de magnitudes menores a 2,5 ml", advirtieron.

"Un fallo de la justicia federal a favor de la Fundación FARN, obligó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) a hacer públicos esos datos, pero siguen sin cumplir", aseguraron.

Sismos en Vaca Muerta

Los investigadores que conforman el Observatorio de Sismicidad Inducida aseguraron que "está demostrado que la actividad petrolera puede desencadenar sismos", y que eso es lo que ocurre en Argentina.

"Especialmente en la cuenca que conocemos con el popular nombre de Vaca Muerta y relacionado a la práctica de la fracturación hidráulica, o fracking", destacaron.

En su página publicaron un mapa del 3 de mayo de 2026 en el que marcaron 508 sismos identificados por diversas fuentes; principalmente el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y por Red Geocientífica de Chile. Pero advirtieron que no figuran aproximadamente un centenar de sismos que no han podido ser correctamente geolocalizados debida a su baja magnitud (<2 Ml).

También mostraron la posición de los pozos de hidrocarburos que han practicado más de 15 etapas de fractura hidráulica (2320 pequeños círculos negros, fuente Secretaría de Energía de la Nación).

Aún considerando las imprecisiones de las mediciones debidas al déficit de instrumental de medición en la zona (falta de sismógrafos), la profundidad media de los sismos potencialmente inducidos, es de 6 km; mientras que la profundidad media de fracturación de los pozos no convencionales es de 3.3 km. El primer sismo registrado de este tipo es de 2015 (periodo inicial de la industria del fracking en la zona), el segundo de finales de 2018 (inicio del periodo intensivo del fracking).

Por comparación, la profundidad media de los sismos de la cordillera neuquina, aquellos debidos a causas naturales y no representados en este mapa, es de 96 km. El primer sismo registrado de este tipo es de 2004.