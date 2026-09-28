Megaoperativo en Unión de Mayo: retuvieron 62 motos en una madrugada, con tres alcoholemias positivos

El Municipio y la Policía realizaron controles durante siete horas en Unión de Mayo y detectaron escapes libres, maniobras peligrosas y alcoholemias positivas.

Operativo en Neuquén: retuvieron 62 motos en una madrugada y ya suman 190 en dos semanas.

Un operativo conjunto realizado durante la noche del sábado y la madrugada del domingo terminó con 62 motos retenidas en el parque lineal del barrio Unión de Mayo , en la ciudad de Neuquén . El procedimiento se extendió durante casi siete horas y contó con la participación de distintas áreas municipales y dependencias de la Policía provincial.

El despliegue fue organizado a partir de los reiterados reclamos de vecinos del sector por la presencia de motociclistas que realizan maniobras peligrosas, circulan con escapes libres y generan ruidos molestos durante la noche.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, explicó en LU5 que el operativo fue solicitado también por el presidente de la comisión vecinal del barrio, quien venía planteando la necesidad de reforzar los controles en ese espacio.

El resultado fue contundente: 62 motocicletas quedaron retenidas y fueron trasladadas al predio municipal. Además, se detectaron tres alcoholemias positivas y fueron retenidos tres automóviles por distintas maniobras consideradas peligrosas.

Durante el operativo también fue demorada una persona por parte de la Policía, debido a que tenía un conflicto pendiente con la Justicia.

La tarea no terminó con los controles en el parque lineal. Una vez finalizado el procedimiento, comenzó el traslado de las motos hacia el predio municipal, una tarea que demandó varias horas durante la madrugada.

El procedimiento se llevó adelante en conjunto entre el área de Tránsito del Municipio y efectivos de la Policía provincial. Participaron integrantes de las comisarías 21 y 31, el Demose, Tránsito Policial y la Policía Metropolitana.

190 motos retenidas en dos semanas

El número de vehículos secuestrados durante el operativo de Unión de Mayo se suma a otro procedimiento realizado unos diez días antes. Según explicó Baggio, entre ambos operativos ya se acumularon alrededor de 190 motos retenidas en apenas dos semanas.

La cifra se suma, además, a las motos retenidas durante el resto del año y que permanecen en el predio a la espera de que se cumplan los plazos establecidos por la normativa vigente. En este sentido, Baggio recordó que en Neuquén comenzó a aplicarse una modificación de la ordenanza relacionada con los escapes libres.

La normativa establece una sanción adicional para quienes circulen con este tipo de modificaciones en sus vehículos. Además de la multa, el acarreo y los gastos correspondientes a la estadía, la moto puede quedar inmovilizada durante seis meses en el predio municipal.

"Tu moto queda retenida, guardada seis meses", explicó Baggio al referirse a la medida que busca desalentar la utilización de escapes libres y otras conductas que generan molestias y riesgos en la vía pública.

El funcionario remarcó que durante ese período el vehículo permanece en el depósito municipal como parte de la sanción establecida por la ordenanza.

El problema de las maniobras peligrosas

Desde el Municipio diferenciaron a la mayoría de los motociclistas que utilizan sus vehículos de manera habitual y respetan las normas de tránsito, de aquellos grupos que se reúnen durante la noche para realizar maniobras peligrosas.

Entre las conductas detectadas aparecen las conocidas "wheelies", las coleadas, la circulación en contramano y el desplazamiento por encima de los boulevares. También se incluyen los encuentros de motociclistas que generan ruidos molestos y alteran el descanso de los vecinos.

Baggio estimó que en la ciudad podría haber entre 500 y 600 motos vinculadas a este tipo de situaciones, aunque aclaró que se trata de una estimación sobre el grupo que genera los inconvenientes y no sobre la totalidad de las motocicletas que circulan por Neuquén.

La llegada de la primavera aumenta el movimiento nocturno

El funcionario también señaló que con la llegada de la primavera comenzó a registrarse una mayor circulación durante las noches en distintos sectores de la ciudad.

El buen tiempo genera más movimiento y una mayor presencia de jóvenes y familias en espacios gastronómicos, lugares de entretenimiento, parques y otros sectores de recreación.

Desde el Municipio plantearon que el objetivo no es impedir que los vecinos disfruten de la ciudad, sino que esas actividades se desarrollen de manera segura y respetando las normas.

"Neuquén es una ciudad muy dinámica", sostuvo Baggio, y destacó la importancia de que los jóvenes y las demás personas puedan salir, divertirse y aprovechar la infraestructura que ofrece la capital.

En ese contexto, los operativos nocturnos continuarán en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos sectores donde se reciben reclamos por ruidos molestos, maniobras peligrosas o concentraciones de motociclistas.

El procedimiento de Unión de Mayo dejó un dato que ya genera preocupación entre las autoridades municipales: en solo dos fines de semana se retuvieron cerca de 200 motos. La intención, según planteó Baggio, es continuar con los controles para evitar que estas conductas se repitan y garantizar el descanso y la circulación segura de los vecinos.

En imágenes, así fue el operativo