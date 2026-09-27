Alerta por lluvia en Neuquén: a qué hora llega el fenómeno este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla para algunas zonas. Qué pasará en la ciudad de Neuquén en estas horas.

Neuquén capital amaneció este domingo con cielo despejado y un sol que, después de varios días de inestabilidad, volvió a mostrarse sobre la ciudad. Sin embargo, el respiro es parcial porque a solo un centenar de kilómetros hacia el oeste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por lluvias que afecta a los departamentos cordilleranos de Los Lagos, Huiliches y Lácar, donde se ubican tres de los destinos turísticos más visitados de la provincia: Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

El aviso, difundido en el mapa de riesgo del organismo con emisión a las 6:14 de la mañana de este domingo, marca en amarillo —el primer escalón de la escala de alertas meteorológicas— a esta franja occidental de Neuquén, mientras que el resto del territorio provincial, incluida la capital, permanece sin advertencias vigentes.

Mientras Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes permanecen bajo aviso por precipitaciones, el panorama en Neuquén capital es distinto.

¿Qué va a pasar en Neuquén capital con las lluvias? Según el pronóstico, después de las 18 y en horas de la noche hay una probabilidad de precipitaciones hasta el 40%.

Alerta amarilla por lluvia en Neuquén.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la jornada de este domingo comenzó con posibilidad de tormentas durante las primeras horas, aunque la tendencia es a la mejora: se espera una máxima de 23°C durante el día, para luego descender a una mínima de 8°C por la noche, con el cielo tornándose cubierto.

Alerta amarilla: la semana no viene despejada del todo

El viento acompañará con intensidad moderada: soplará del sudoeste a 20 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 25 km/h, y se intensificará levemente hacia la noche hasta los 24 km/h de velocidad sostenida y 40 km/h en las ráfagas. La presión atmosférica se mantendrá estable, en torno a los 1011-1016 hPa.

El pronóstico extendido de la AIC muestra que la inestabilidad no se disipará de inmediato. Para el lunes 28, se espera que el cielo permanezca cubierto durante el día, con una máxima que bajará a los 20°C, y parcialmente nublado por la noche, con una mínima de apenas 3°C. El viento del sudoeste se mantendrá activo, con ráfagas que podrían llegar a los 39 km/h hacia la noche, y la presión subirá levemente a 1017 hPa.

Las lluvias llegaron después de mucho tiempo a Neuquén el fin de semana. Maria Isabel sanchez

Recién el martes 29 llegaría una mejora más clara: el día se presentará mayormente despejado, con una máxima de 19°C, aunque el frío se hará sentir con fuerza durante la noche, cuando el cielo volverá a cubrirse y la temperatura caerá hasta los 0°C. Ese día también se espera un cambio en la dirección del viento, que rotará del sudoeste al este, con ráfagas de hasta 41 km/h.

La recomendación para quienes viajan a la cordillera

Con el fin de semana largo y el buen clima en la capital como atractivo, quienes tengan previsto trasladarse hacia Villa La Angostura, Junín de los Andes o San Martín de los Andes deberán prestar atención a la evolución de la alerta amarilla del SMN, que podría traducirse en lluvias intermitentes y una baja más marcada de la temperatura en esas localidades. El organismo actualiza sus pronósticos día a día, por lo que se recomienda consultar el mapa oficial antes de emprender viaje.