Neuquén La Mañana Transfemicidio En 15 fotos: así fue la multitudinaria marcha por Azul Semeñenko

Al menos cinco cuadras de personas marcharon por el centro de Neuquén capital exigiendo justicia por Azul. Agregar LM Neuquén a







Una marcha multitudinaria copó las calles de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

A un año del transfemicidio de la trabajadora estatal y sexual Azul Semeñenko, y en el día en que habría cumplido 50 años, una multitud marchó este viernes por las calles de Neuquén para reclamar justicia. La movilización comenzó en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), sobre Don Bosco 255, donde Azul trabajaba como auxiliar estatal, y terminó frente a la Casa de Gobierno.

En el marco de un retiro sindical, las columnas de UPCN y ATE fueron de las más numerosas. También participaron integrantes de ATEN y ATEN Capital, aunque en menor cantidad, además de organizaciones de la comunidad LGBT como ATTA y agrupaciones feministas como el Plenario de Trabajadoras, Pan y Rosas e Isadoras. De la movilización también participaron la legisladora Julieta Katcoff y representantes de Ni Una Menos Cipolletti.

Frente a la Casa de Gobierno se realizó un multitudinario acto, con distintas intervenciones y la lectura del documento elaborado por las organizaciones convocantes bajo el lema "Justicia por Azul". La jornada estuvo atravesada por el recuerdo de Semeñenko y por el reclamo de esclarecimiento y justicia a un año del crimen.