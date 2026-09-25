En 15 fotos: así fue la multitudinaria marcha por Azul Semeñenko
Al menos cinco cuadras de personas marcharon por el centro de Neuquén capital exigiendo justicia por Azul.
A un año del transfemicidio de la trabajadora estatal y sexual Azul Semeñenko, y en el día en que habría cumplido 50 años, una multitud marchó este viernes por las calles de Neuquén para reclamar justicia. La movilización comenzó en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), sobre Don Bosco 255, donde Azul trabajaba como auxiliar estatal, y terminó frente a la Casa de Gobierno.
En el marco de un retiro sindical, las columnas de UPCN y ATE fueron de las más numerosas. También participaron integrantes de ATEN y ATEN Capital, aunque en menor cantidad, además de organizaciones de la comunidad LGBT como ATTA y agrupaciones feministas como el Plenario de Trabajadoras, Pan y Rosas e Isadoras. De la movilización también participaron la legisladora Julieta Katcoff y representantes de Ni Una Menos Cipolletti.
Frente a la Casa de Gobierno se realizó un multitudinario acto, con distintas intervenciones y la lectura del documento elaborado por las organizaciones convocantes bajo el lema "Justicia por Azul". La jornada estuvo atravesada por el recuerdo de Semeñenko y por el reclamo de esclarecimiento y justicia a un año del crimen.
El hermano de Azul, Marco Millapán, dialogó con LM Neuquén y contó la conmoción que le generó comenzar el día en la oficina donde su hermana se desempeñaba como auxiliar. "No deja de ser una fecha doblemente dolorosa, por un lado el transfemicidio, el crimen de odio el año pasado y el cumpleaños", expresó. Además, destacó el rol de sus compañeras de trabajo, que "habla de que era una vida que valía, como todas, que todas las vidas de las personas trans del colectivo LGBT valen", y agradeció a las organizaciones y medios por "visibilizar desde un lugar de respeto coherencia y cautela".
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