Horror: buscaban a una modelo y encontraron el cuerpo en el baúl del auto de su expareja

La joven tenía 25 años y su familia alertó que no podían comunicarse con ella. El último mensaje que había enviado a su madre.

Larissa Brito era una modelo brasileña de 25 años que vivía en Niza desde 2023. (Foto: Folha de S. Paulo)

Una modelo brasileña de 25 años, fue encontrada muerta dentro del baúl de un auto que era conducido por su exnovio en el sudeste de Francia. El escalofriante hecho ocurrió en un control aduanero sobre la autopista A8, cerca de Brignoles.

El cuerpo de Larissa Brito dos Santos estaba oculto bajo bolsas de plástico y prendas. El fiscal de Niza, Damien Martinelli, informó que presentaba heridas de arma blanca y había sido desmembrado casi por completo. La autopsia deberá ahora determinar la causa precisa y el momento de la muerte.

El conductor , un francés de 29 años identificado como Mathieu, quedó detenido. Aunque niega haber matado a Larissa, la Justicia lo imputó por el homicidio de una expareja y ordenó su prisión preventiva .

La modelo habría sufrido amenazas y acoso de su expareja después de la separación. (Foto: Instagram)

Los agentes aduaneros inspeccionaron el vehículo el lunes 21 de septiembre en el área de descanso Cambarette Norte. Al abrir el baúl encontraron los restos de la modelo brasileña y detuvieron al conductor. Casi al mismo tiempo, la Policía de Niza recibió una denuncia por la desaparición de Larissa.

Su actual novio, David Amar, se había acercado al departamento de la joven porque su familia llevaba varias horas sin poder comunicarse con ella.

Amar declaró que encontró a Mathieu dentro de la vivienda. El hombre habría explicado que Larissa había salido para reunirse con el propietario y pagar el alquiler, pero esa versión fue desmentida por el dueño del departamento.

El testigo también advirtió una situación extraña: el piso, la cama, el sillón y otros muebles estaban mojados. Además, faltaban objetos personales de Larissa. Cuando terminó de recorrer la vivienda, Mathieu ya se había retirado con varias bolsas.

El último mensaje de Larissa a su madre

Larissa mantenía contacto diario con su madre, Liliane Brito Nogueira, que vive en San Pablo. El domingo le envió un mensaje breve que ahora forma parte del expediente: “Mathieu está aquí”. Después de esa advertencia dejó de responder llamadas y mensajes. Liliane se comunicó entonces con el exnovio, quien primero afirmó que el cargador del celular de Larissa se había mojado y luego sostuvo que la joven estaba durmiendo.

La madre avisó que recurriría a la Policía y poco después descubrió que Mathieu había bloqueado su número. Ante la falta de noticias, presentó una denuncia por desaparición en una comisaría de San Pablo, mientras los allegados de Larissa alertaban a las autoridades francesas.

La joven vivía en Francia desde 2023 y trabajaba como modelo en Niza. Según su madre, había mantenido una relación de unos cinco meses con Mathieu, pero decidió separarse por sus comportamientos violentos. Desde entonces, el hombre la habría perseguido por redes sociales y también en persona.

“Él era violento con ella”, aseguró Liliane. La mujer también denunció que el acusado amenazaba a su hija y no aceptaba que hubiese iniciado una nueva relación. Esas acusaciones quedaron incorporadas a la investigación, aunque todavía deben ser comprobadas judicialmente.

La principal hipótesis sostiene que Larissa fue atacada dentro de su departamento de Niza y que luego el cuerpo fue colocado en el vehículo.