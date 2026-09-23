Condenaron al conductor que atropelló a una ciclista y la abandonó: la víctima murió cuando chocó la ambulancia

El conductor de la camioneta chocó desde atrás a la bicicleta y continuó su marcha. Micaela Blanco murió de un traumatismo de cráneo debido al choque de la ambulancia.

Micaela Blanco sufrió dos siniestros viales, sin embargo los informes médicos confirmaron que la muerte se originó por el primer impacto.

El conductor de una camioneta que chocó a una ciclista y la abandonó sobre la calle Jaime de Nevares de la ciudad de Centenario fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitado para conducir por el mismo plazo. La víctima, Micaela Lorena Blanco de 27 años, murió producto de un traumatismo de cráneo cuando la ambulancia en la que era trasladada en código rojo chocó contra una camioneta en la Avenida Argentina y Leloir de Neuquén capital.

La fiscal del caso Lorena Juárez junto a la funcionaria Cynthia Tobares presentaron el acuerdo de partes que derivó en la condena de juicio abreviado . Se trata de César Alberto Chocobar , el conductor de la camioneta Volkswagen Saveiro, que reconoció su responsabilidad en una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Ciudad Judicial.

El hecho sucedió el 9 de noviembre de 2024 , alrededor de las 6:40, sobre la calle Jaime de Nevares, a la altura de la empresa Dos Aguas de Centenario . Micaela Blanco circulaba en una bicicleta blanca en dirección oeste-este cuando fue chocada desde atrás por una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por Chocobar, que circulaba en la misma dirección.

A raíz de la colisión, la joven salió despedida hacia la banquina sur y la bicicleta quedó colocada a 28 metros del choque, lo que refleja la violencia del impacto. Chocobar continuó la marcha después del choque y abandonó a la víctima en el lugar.

El conductor chocó desde atrás a la ciclista y continuó su marcha.

Micaela sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave y murió a las 20:15 de ese mismo día en el Hospital Castro Rendón de Neuquén.

Micaela sufrió un segundo siniestro a bordo de la ambulancia

Durante la audiencia, Tobares detalló que mientras la víctima era derivada de urgencia en código rojo, la ambulancia que la trasladaba sufrió un segundo siniestro vial y volcó en la intersección de la Avenida Argentina y Leloir, frente al hotel Hilton.

Sin embargo, los informes médico-legales suscritos confirmaron con certeza que el daño determinante del deceso se originó de manera exclusiva en el primer impacto causado por el vehículo de Chocobar.

La ambulancia que la trasladaba sufrió un segundo siniestro vial y volcó en la intersección de la Avenida Argentina y Leloir.

El primer impacto provocó la muerte de la joven

Por este hecho, las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que Chocobar fuera declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

En relación a la pena, Juárez y Tobares solicitaron dos años de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para conducir. Para establecer la sanción, consideraron la ausencia de antecedentes penales en el imputado y valorando como atenuante el arrepentimiento por su parte.

Micaela sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave y falleció el mismo día del choque.

La familia de la víctima, representada por la querella, manifestó su conformidad con el acuerdo y Chocobar asumió su responsabilidad por el hecho que provocó la muerte de la mujer de 27 años.

El acusado asumió su responsabilidad y el juez lo declaró culpable de homicidio culposo

El juez de garantías Luciano Hermosilla homologó el acuerdo pleno, declaró a Chocobar penalmente responsable y fijó la pena de dos años de prisión en suspenso. También estableció reglas de conducta que deberá cumplir durante ese período.

El hombre chocó a Micaela y la bicicleta quedó a 28 metros del impacto, lo que refleja la violencia del siniestro.

Entre las condiciones impuestas se encuentran fijar domicilio y no mudarse sin previo aviso, abstenerse de cometer nuevos delitos, someterse al control de la Dirección de Población Judicializada, no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes.

Además, tendrá una inhabilitación para conducir todo tipo de vehículo por el plazo de dos años y deberá realizar un curso de Estrellas Amarillas sobre concientización vial. Como todas las partes renunciaron a los plazos de impugnación, la sentencia quedó firme.