Un policía en moto embistió a un ciclista y lo abandonó en la ruta

Un ciclista denunció que un policía lo embistió por detrás y que luego escapó. El hecho quedó grabado.

Un ciclista denunció que un efectivo policial lo embistió por detrás mientras circulaba por la Ruta Provincial 6, a la altura de San Vicente, y luego continuó su marcha. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas y que fue difundido por el abogado de la víctima.

El episodio ocurrió el martes, cuando Cristian salió a entrenar junto a un grupo de amigos, como lo hace habitualmente. Según relató, mientras circulaban en bicicleta por la banquina y pasaban junto a un camión, una moto policial comenzó a acercarse de manera peligrosa.

De acuerdo con su denuncia, el efectivo aceleró y terminó chocándolo desde atrás , lo que provocó que cayera violentamente al suelo. “Fue a tirarme”, sostuvo el ciclista durante una entrevista con Todo Noticias, donde contó cómo fue la secuencia y las lesiones que sufrió.

“Estoy dolorido, con la rodilla toda golpeada, el hombro y el codo todo golpeado. Me dijeron que tenía un esguince”, relató Cristian. También explicó que quedó desorientado después de la caída y que tuvo dolores en distintas partes del cuerpo.

El relato del ciclista tras la embestida

Según la víctima, no hubo una discusión ni una situación previa con el motociclista que pudiera explicar el episodio. “Nadie se acercó a pedirme disculpas. Íbamos por la ruta, como hacemos siempre”, afirmó.

Cristian contó que sus compañeros comenzaron a grabar la situación cuando advirtieron el comportamiento de la moto. “Estábamos pasando a un camión cuando, de repente, la moto se empezó a tirar de costado. Entonces dijimos ‘bueno, este se va a mandar alguna’ y los otros empezaron a grabarlo”, relató.

Luego, sostuvo que intentó desplazarse hacia un costado, pero el efectivo terminó chocándolo desde atrás. “Me estoy corriendo para ponerme a un costado y viene de atrás, me embiste y me tira. Fue a tirarme y abandonarme”, denunció.

Tras el hecho, el ciclista realizó una denuncia y volvió a responsabilizar al agente por lo ocurrido. “Yo voy adelante, él viene de atrás y me tira. Viene directamente a tirarme. Intentó hacerlo con varios que lo pudieron esquivar, pero a mí me tiró”, afirmó.

También describió los momentos posteriores a la caída: “Me caigo, quedó ahí tirado y no entendía nada. Estaba desorientado. Me dolía la cabeza, el cuello, todo”.

El video de la Ruta 6 que se viralizó

La secuencia quedó registrada por amigos de Cristian y en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales. El abogado de la víctima, Nicolás Romano, fue quien difundió inicialmente las imágenes y brindó detalles sobre lo sucedido.

“Hoy salimos a entrenar con amigos por la Ruta Provincial 6, en San Vicente. Circulábamos por la banquina cuando una moto policial se acercó peligrosamente a uno de mis compañeros. Segundos después, el ciclista terminó violentamente en el piso lesionado y la moto continuó su marcha”, relató Romano en Instagram.

El abogado también hizo referencia a la circulación de bicicletas por las rutas provinciales y sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente, los ciclistas pueden transitar por rutas convencionales.

En ese sentido, Romano citó el artículo 46 de la Ley 24.449 y explicó que la prohibición para bicicletas rige en autopistas y semiautopistas, no en las rutas provinciales convencionales, salvo que exista una restricción específica.

“Las imágenes hablan por sí solas”, manifestó el abogado, quien remarcó que el ciclista, según su interpretación de la normativa, estaba habilitado para circular por ese sector.

“Circular por una ruta nacional o provincial convencional está permitido, salvo que exista una restricción específica debidamente señalizada. El ciclista no está invadiendo la ruta: es un usuario legítimo de la vía”, concluyó Romano.