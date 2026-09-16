Tiene 32 años y dejó a sus hijos a cargo de la la hermana mayor de 15 años. Qué se sabe del conmocionante caso que revelería graves situaciones familiares.

"Estoy saturada": una mujer abandonó a sus cinco hijos, avisó en la comisaría y desapareció.

En las últimas horas se conoció un dramático caso de abandono en Misiones . Una mujer de 32 años se presentó en la comisaría para avisar que d ejó a sus cinco hijos en su casa porque ya no podía hacerse cargo. "Estoy saturada, no puedo más", reconoció.

Con cinco hijos a cargo, la mujer advirtió su decisión a la Policía y desapareció. Ante la gravedad del hecho, efectivos del Comando Sur de Oberá se dirigieron hasta una vivienda ubicada sobre calle Pilcomayo para corroborar el hecho.

En el lugar los atendió la hija mayor, una adolescente de 15 años , quien confirmó los dichos de su madre. La menor había quedado a cargo de sus hermanos de 8, 6 y 3 años, además de un bebé de tan solo 5 meses. Según trascendió, no sería la primera vez que la mujer abandona la vivienda.

Aunque los menores tienen a su abuelo, de 79 años, dijo no poder hacerse cargo de la situación. En las últimas horas tomó intervención el área de Niñez de la Municipalidad de Oberá con el objetivo de resguardar a los cinco niños y determinar las medidas correspondientes.

De acuerdo a lo que se conoció a través de medios locales, la mujer habría desaparecido por ser amenazada por deber dinero a un grupo colombiano. "Vamos a comenzar a joder y cazar a toda tu familia. Tenemos las ubicaciones", le habrían dicho, según leyeron desde el mismo medio. Al mismo tiempo, aseguraron que tenía grandes deudas y se había atrasado en el pago.

Versiones cruzadas y denuncias contra el abuelo de los menores

Desde el lugar de los hechos, Crónica TV mantuvo diálogo con Laurindo, el abuelo, y revelaron que cuenta con dos denuncias por abuso sexual por su hija, lo que complica aún más la situación de los menores.

El hombre negó las denuncias y que no habría firmado las notificaciones. "Yo no sé nada", indicó. Según su versión, el área de Niñez no le entregó a sus nietos -pese a el no querer hacerse cargo- por su mayoría de edad.

La exesposa de Laurindo, Elsa, habló sobre su hija con el medio: "Ella siempre tuvo un problema sentimental, sinvergüenzismo. Siempre hacía lo que yo detestaba, cosas malas que no se deben hacer como mentir", expresó.

Ante la pregunta sobre si sabía lo ocurrido entre él y su hija, lanzó: "Yo desconfiaba. Algo habrá sido lo que le desarrolló ese mal", sumó la mujer. "Yo no le confiaba porque era mentirosa, qué podía hacer", dijo al medio ante la pregunta de qué hizo cuando su hija le contó del presunto abuso.

"Nosotros tuvimos siete hijos y ninguno se quejó nunca", agregó Elsa. La mujer tampoco se encuentra en condiciones de hacerse cargo de sus nietos.

Mientras avanza la investigación y la Justicia trata de localizar a los padres de los menores de edad, ellos se encuentran bajo resguardo en el Hogar de Menores Mitaí con apoyo y asistencia psicológica al igual que su madre quien ya apareció, confirmó Crónica.