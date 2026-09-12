Asesinaron a un reconocido empresario y piloto de carreras: su suegro es el principal sospechoso

Fue encontrado muerto en un predio en construcción. Investigan a su suegro, quien permanece internado bajo custodia policial.

Gran conmoción se desató este viernes tras el crimen de un reconocido empresario hotelero y gastronómico y piloto de carreras , quien fue encontrado muerto en un predio en construcción de la ciudad. Por el homicidio, los investigadores señalaron como principal sospechoso a su suegro, un hombre de 82 años que permanece internado bajo custodia policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:15, en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial de Puerto Iguazú (Misiones). Luego de que se alertara a las autoridades, efectivos de la Unidad Regional V acudieron al lugar y encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin signos vitales .

La víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años. Según establecieron las primeras actuaciones, presentaba una herida provocada por un arma de fuego , presuntamente de calibre 9 milímetros.

El cuerpo fue trasladado a Posadas para la autopsia

Tras examinar el cuerpo, el médico policial solicitó la realización de una autopsia para determinar con precisión las circunstancias y características del fallecimiento. Por disposición de las autoridades, los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense de Posadas para los estudios correspondientes.

Mientras avanzaban las primeras pericias en el lugar, la investigación comenzó a centrarse en el entorno familiar de la víctima. En ese contexto, las sospechas apuntaron hacia Ángel Ramón Z., suegro de Wiebel Giampaoli, de 82 años.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hombre habría escapado del predio después del ataque a bordo de una camioneta Toyota SW4. Ante esta situación, la Policía de Misiones puso en marcha un operativo para localizarlo y determinar su posible participación en el homicidio.

El sospechoso fue encontrado internado en una clínica

La búsqueda tuvo un giro cerca de las 16:30, cuando los investigadores determinaron que el hombre había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde entonces, permanece internado bajo una consigna policial. Las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y que estén dadas las condiciones necesarias para avanzar con la formalización de su detención en el marco de la causa.

En paralelo, personal de Criminalística y autoridades judiciales trabajaron en el predio donde ocurrió el ataque. Los investigadores realizaron distintas pericias con el objetivo de reconstruir la escena y establecer cómo se produjo el homicidio.

Uno de los elementos que todavía buscan localizar es el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el crimen. Hasta el momento, el arma presuntamente empleada, de calibre 9 milímetros, no fue encontrada.

Buscan determinar qué ocurrió antes del homicidio

Además de establecer quién efectuó el disparo, la investigación busca reconstruir los momentos previos al crimen y determinar qué desencadenó el episodio.

Los investigadores intentarán establecer cuál fue la secuencia que terminó con la muerte de Wiebel Giampaoli y qué vínculo tuvo el sospechoso con el ataque. Para ello, serán clave las pericias realizadas en el predio y los elementos que puedan incorporarse a la causa durante las próximas horas.

La causa continúa bajo investigación judicial mientras se aguarda el resultado de la autopsia y la evolución del hombre de 82 años, quien permanece internado y bajo vigilancia policial.