Impactante: una camioneta cayó 50 metros por un barranco del Norte Neuquino

Los Bomberos Voluntarios y Vialidad Provincial realizaron un operativo en conjunto para rescatar la Chevrolet S10 que despistó y descendió por la ladera.

Un impactante operativo de rescate se desplegó el viernes 11 por la tarde cuando el conductor de una camioneta Chevrolet S10 perdió el control del vehículo y cayó por un barranco 50 metros sobre la Ruta Provincial 43 , en inmediaciones de la localidad de Andacollo. El rescate contó con la participación de los Bomberos Voluntarios y el personal de Vialidad Provincial, quienes retiraron la camioneta con condiciones climáticas adversas con el temporal de nieve.

La caída se registró minutos después de las 18.00 del viernes 11 de septiembre, cuando el personal de Vialidad Provincial fue alertado por un vehículo que había caído por la ladera montañosa del lateral de la Ruta 43 , a escasos kilómetros de Andacollo, en pleno Norte Neuquino.

Para extraer el vehículo, los bomberos utilizaron el malacate del Móvil 43 y lograron acercarlo a cinco metros de distancia de la cinta asfáltica. Luego, el personal de Vialidad Provincial intervino con maquinaria pesada para completar las maniobras y retirar la camioneta del sector de difícil acceso.

El operativo de rescate permitió recuperar el vehículo tras las tareas coordinadas entre ambos organismos. Según informaron los medios locales, el único ocupante del vehículo era el conductor y no sufrió heridas de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia médicos ni la derivación al hospital de Andacollo. Sin embargo, no trascendieron más detalles del procedimiento.

Un rescate complejo con condiciones climáticas adversas

Se desconocen los motivos del incidente vial, pero las condiciones climáticas pueden haber influido en la falta de visibilidad y el hielo en la calzada puede haber sido determinante para la pérdida de dominio del rodado.