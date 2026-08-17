Una camioneta cayó 80 metros por un barranco en la montaña: un muerto y cuatro heridos

La mujer viajaba en una Toyota SW4 cuando desbarrancó. Hay cuatro personas que fueron trasladadas de urgencia.

Un trágico accidente se registró este lunes, cuando una camioneta cayó 80 metros en la montaña y una mujer falleció producto del brutal impacto.

Fuentes policiales informaron que debido al impacto del accidente que ocurrió en la Cuesta de Lipán, hay un muerto y cuatro heridos .

El siniestro tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 52, un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña y que es conocido por sus pronunciadas curvas, pendientes y condiciones de conducción exigentes.

Allí una camioneta Toyota SW4 desbarrancó por una pendiente de aproximadamente 80 metros. Según informó el sitio Todo Jujuy, en el vehículo viajaban cinco personas cuando.

Por motivos que son investigados, el conductor perdió el control de la camioneta y tras salirse de la calzada, el rodado cayó por un profundo barranco y terminó detenido varios metros más abajo.

Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron a una mujer de 58 años muerta, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la caída.

La violencia del impacto y las características del terreno complicaron las tareas de rescate. Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Los otro cuatro ocupantes de la Toyota SW4 resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente sus identidades ni brindaron detalles precisos sobre la evolución de su estado de salud.

Sin embargo, medios locales señalaron que uno de los sobrevivientes, pareja de la mujer fallecida, permanecía internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras el siniestro, la fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Los investigadores buscarán establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que pudiera haber influido en el accidente.

Peritos especializados también analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste que terminó en tragedia.

Cuesta de Lipán, un paisaje imponente y un camino que exige máxima precaución

La Cuesta de Lipán es uno de los tramos más impactantes de la Ruta Nacional 52, en Jujuy, y forma parte del recorrido que conecta Purmamarca con las Salinas Grandes y continúa hacia el Paso de Jama. El camino atraviesa un paisaje de montaña donde aparecen cardones, vicuñas y formaciones rocosas de distintos colores.

El tramo se caracteriza por su trazado zigzagueante, curvas cerradas y fuertes pendientes. Desde las inmediaciones de Purmamarca, ubicadas a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, la ruta asciende hasta el Abra de Potrerillos, a 4.170 metros, en un recorrido de unos 40 kilómetros. El camino está completamente asfaltado.

La diferencia de altura y la configuración de la ruta hacen que sea un sector que requiere especial atención al volante. El desnivel alcanza casi 2.000 metros y el trazado incluye curvas pronunciadas y sectores expuestos a grandes desniveles, por lo que se recomienda circular a velocidad moderada, mantener distancia con otros vehículos y extremar los cuidados, especialmente durante los descensos.