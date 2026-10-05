Las víctimas iban en un VW Gol y terminaron impactando de frente contra uno de los vehículos de carga. Volvían de un torneo de fútbol, en Chubut.

Tragedia en la Ruta 3: cómo fue la maniobra de los camioneros que mató a dos hermanos.

Volvían de Comodoro Rivadavia a Trelew , su ciudad, después de haber presenciado un torneo de fútbol infantil, en la provincia de Chubut . En la Ruta Nacional N° 3, en un segundo, se encontraron con un camión de frente que destruyó el Volkswagen Gol y les provocó la muerte instantánea .

La reconstrucción preliminar de la colisión ocurrida durante la noche de este domingo 4 de octubre cerca del kilómetro 1.710 de la Ruta 3, a poca distancia de la localidad de Garayalde , empieza a arrojar luz sobre la tragedia en la que fallecieron dos hermanos, de 30 y 28 años de edad, y mandó a terapia intensiva, en grave estado, a una mujer de 22 años que viajaba con ellos.

Los tres habían ido a Comodoro Rivadavia a ver jugar a otro integrante de la familia, un chico que participó de un torneo de fútbol integrando el equipo del club Racing de Trelew.

Dos camiones involucrados

En el choque en el que los dos trelewenses perdieron la vida estuvieron involucrados dos camiones. Uno viajaba en el mismo sentido que ellos: el Volkswagen Gol iba detrás de ese camión.

El otro circulaba en sentido sur, desde Trelew hacia Comodoro.

Uno de los camiones involucrados en el choque fatal en Ruta 3, Chubut.

Según surge de las primeras actuaciones realizadas por la Policía en el lugar, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor del vehículo pesado que iba hacia el sur habría realizado la maniobra que desencadenó todo lo posterior.

En cuestión de instantes, el camionero que iba delante del VW Gol se encontró con otro camión, de frente.

Imposible esquivarlo

Para evitar el impacto, el conductor se tiró hacia la banquina, logró eludir parcialmente al otro vehículo y terminó al costado de la calzada, con daños menores.

Detrás venían los hermanos en el Gol. Al desviarse el vehículo que los precedía, se hallaron con el camión que había cambiado de carril, de frente, prácticamente encima de ellos.

"El camión impacta de forma frontal y de lleno contra el vehículo de menor porte y lamentablemente, ahí, prácticamente en el acto, pierden la vida los dos jóvenes", le contó Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, al medio local Adnsur.

El Gol en el que viajaban tres personas -las dos víctimas fatales y la mujer de 22 años que fue internada en terapia intensiva- quedó convertido en una bola de hierros irreconocible.

La situación judicial

Mulero indicó que, por el momento no había ninguna medida judicial que pesara sobre ninguno de los involucrados en el choque.

"Uno de los camioneros también resultó lesionado y tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia”, detalló.

Dijo que había sufrido un golpe en la cabeza, que se encontraba encontraba estable y fuera de peligro, y que no había, hasta este lunes por la mañana “ninguna directiva por parte de la Fiscalía”.

En las primeras horas de este lunes, mientras tanto, familiares de las víctimas llegaron a Comodoro.

Los cuerpos fueron derivados a la Morgue Judicial y quedaron a disposición de la Justicia, donde le deben realizar las autopsias correspondientes antes del traslado a Trelew.