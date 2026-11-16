Vialidad Nacional confirmó que buscan concesionar los 55 kilómetros que conectan a dos importantes ciudades petroleras, y que están en pésimas condiciones.

Peaje: el plan para mejorar uno de los tramos más críticos de la ruta 3.

El Gobierno nacional buscará concesionar unos 55 kilómetros de la ruta 3 entre Chubut y Santa Cruz para que una empresa privada se haga cargo de su mantenimiento.

Lo confirmó Giovany Albea, titular de Vialidad Nacional en la provincia, quien de este modo dejó abierta la instalación de peaje .

El titular de Vialidad en Santa Cruz explicó que lña medida se apoya en el decreto firmado por Javier Milei el último viernes 13 de noviembre de 2026 , que suma 27 tramos de rutas nacionales de 16 provincias a la Red Federal de Concesiones y el plan de privatización que ya inició el gobierno.

Condiciones rentables

En cuanto al cobro de una tarifa para los usuarios y de cuánto será, el funcionario explicó que dependerá de lo que fije el pliego de licitación y de que garantice un negocio atractivo para las empresas interesadas en hacerse cargo de la ruta.

“La empresa va a aceptar las condiciones si son rentables para poder hacerse cargo del mantenimiento”, indicó en diálogo con LU12, la radio de La Opinión Austral.

El funcionario también habló de lo que recibirían los usuarios a cambio. “Cualquiera estaría dispuesto a pagar un peaje si tenemos rutas que están buenas para transitar. Creo que es lógico que funcione de esa forma, que por una contraprestación tengamos una ruta de calidad”, expresó.

El tramo de la ruta 3 que licitarán

El tramo de la ruta 3 incluido en el decreto es el que separa a Caleta Olivia, en el noreste de Santa Cruz, del destacamento policial de Ramón Santos, cruzando el límite con Chubut camino a Comodoro Rivadavia.

“Ruta 3 es lo que dice el decreto, pero la longitud es mínima. Desde Comodoro y el límite con Chubut, son 55 kilómetros hacia el sur”, precisó Albea.

Pozos y ondulación del pavimento convierten a la ruta 3 entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia en uno de los tramos más peligrosos. La Opinión Austral

Es uno de los sectores de mayor circulación del camino en la Patagonia Sur y resulta clave para el traslado de pasajeros y de cargas, y especialmente para la actividad hidrocarburífera y comercial.

Lo cierto es que por allí transitan a diario autos particulares, micros y camiones que por los baches, las ondulaciones del asfalto y el mal estado de las banquinas, sumados a las inclemencias del clima patagónico, se exponen a un elevado riesgo de accidentes.

De hecho, desde hace años este corredor despierta reclamos, tanto de mantenimiento como por la necesidad de completar la autovía proyectada entre ambas ciudades, una obra que quedó trunca muy poco después de que se inició.

Condiciones y plazos para la instalación de peaje

El sector de la ruta 3 en el límite de Chubut y Santa Cruz formará parte de la cuarta etapa del plan de licitaciones viales que lleva adelante el Gobierno nacional, pensada para zonas que requieren conservación y cuyo mantenimiento sería financiado por los usuarios a través del pago de peaje.

“Tenemos varios sistemas de licitación. Este tramo entra en la cuarta etapa, que es de conservación para tareas en tramos de peores condiciones que se fueron dejando para las últimas etapas”, señaló Albea.

El funcionario aclaró, sin embargo, que la eventual concesión todavía no está asegurada. “Sale la licitación y si hay oferentes, se concesiona. Y si no hay, no”, afirmó.

Primero deberá publicarse el llamado, presentarse los interesados y evaluarse las propuestas según las condiciones que fije Nación. El decreto establece que, desde su pubnlicación, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tiene 12 meses para hacer el llamado a concurso nacional e internacional..

Autovía "en stand by"

Consultado por la obra de la autovía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, que permanece sin avances y es uno de los principales reclamos viales de la región, Albea informó que no forma parte de esta iniciativa, que apunta solo a tareas de conservación sobre la ruta en uso hasta ahora.

“La obra de la autovía está neutralizada, está en pausa, no se canceló ni se continúa, sino que está pausada o en stand by”, sostuvo.

La ruta 3 fue incluida en el plan del Gobierno Nacional para concesionar tramos que necesitan mantenimiento y delegarlo en privados.

El anexo del decreto en el que está este tramo de la ruta 3, incluye 27 rutas y accesos nacionales distribuidos, además de Chubut y Santa Cruz, en Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

Además, en Chubut fueron incorporados sectores de las rutas nacionales 25 y 26.