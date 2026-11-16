Un video difundido por la asociación proteccionista de Comodoro Rivadavia que se hizo cargo del animal muestra cómo sigue, a la espera de ser adoptado.

Así está Nico, el perro que casi muere empetrolado, a casi tres meses del dramático rescate.

Nico, el perro de la calle que fue rescatado el 22 de agosto de 2026 de un piletón lleno de petróleo en Comodoro Rivadavia, Chubut , está recuperado y vive hoy con su cuidador Daniel, mientras sigue en tránsito y a la espera de ser adoptado .

Un video que la ONG Conciencia Activa difundió recientemente en sus redes lo muestra en su estado actual, conviviendo con sus pares como uno más. .

Recientemente, Conciencia Activa informó en sus redes que Nico estaba viviendo con Daniel y que todavía no tenía una familia definitiva .

Mientras tanto, comparte sus días como uno más en la “manada” que está al cuidado del voluntario comodorense.

En las últimas horas, al reporte se sumó un video que lo muestra justamente en esa situación, muy lejos de lo que se veía en las desgarradoras fotos que acompañaron la noticia de su rescate, a partir de que un vecino lo encontró al borde de la muerte y dio la alarma.

Nico vivía en situación de calle. De aquel perro que apenas se reconocía bajo una capa de petróleo queda hoy una historia de rescate, solidaridad y segunda oportunidad.

Cómo cayó Nico al piletón de petróleo en Comodoro Rivadavia

Se cree que el perro entró a las instalaciones por alguno de los sectores que permanecían abiertos y terminó dentro de una de las piletas. Cuando lo encontraron, solo se le alcanzaban a ver los ojos.

Su estado era delicado: además de tener el cuerpo cubierto, había ingerido petróleo crudo, lo cual agravaba mucho su cuadro.

Nico fue hallado al borde de la muerte en un piletón lleno de petróleo, a mediados de agosto de 2026.

Vecinos que llegaron al lugar ayudaron a sacarlo, y voluntarios de Conciencia Activa colaboraron para que el animal pudiera salir adelante.

Siguieron semanas de atención veterinaria y una recuperación con varios altibajos, que mantuvo en vilo a quienes seguían de cerca su evolución.

El caso también dejó a la vista una situación alarmante. Nico no habría sido el primer animal en llegar hasta esas instalaciones. Otro perro había sido hallado muerto a pocos metros del lugar.

El rescate y la recuperación en Chubut

El hallazgo de Nico en una situación dramática se produjo el sábado 22 de agosto de 2026.

Para sacarlo del lugar fue necesario un operativo conjunto en el que primero participaron vecinos, pero luego se sumaron bomberos, efectivos policiales y rescatistas.

Al día siguiente, un equipo especializado realizó una jornada de limpieza de cuatro horas que permitió remover cerca del 70% del petróleo adherido a la piel y el pelaje del perro.

Luego de esa intervención, Nico fue trasladado para continuar con atención veterinaria y el proceso de recuperación.

Veterinarios y especialistas trabajaron unas 4 horas para remover el petróleo de la piel y el pelaje de Nico.

Para ese momento, el caso ya se convertía en una noticia que trascendía los límites de Chubut y el perro de la calle tenía nuevo nombre: se lo pusieron en homenaje al vecino que intervino primero en la emergencia, dio aviso y fue crucial para salvarlo.

Tras varias semanas de internación, el martes 8 de septiembre Nico recibió el alta veterinaria luego de evolucionar favorablemente.

En ese momento, se anunció que en la siguiente etapa continuaría con un tratamiento que incluía medicación diaria y aceite de cannabis.

A juzgar por el video que se conoce ahora, los resultados fueron óptimos.

El punto pendiente es que el perro encuentre un hogar dispuesto a asumir la responsabilidad de cuidar a un animal que, más allá de su estado actual, requiere ciertos cuidados extra y estar muy atentos a su estado.