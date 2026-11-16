En la Toyota Hilux que manejaba también viajaba un acompañante. La policía halló varias latas de cerveza en el habitáculo. Por los daños, el camión quedó inmovilizado.

Chocó a un camión de gaseosas en la ruta 3: iba sin papeles ni seguro y dio 2,14 en la alcoholemia.

Un choque entre un camión y una camioneta Toyota Hilux se registró el domingo 15 de noviembre , cerca de las 23, sobre la Ruta Nacional 3 , a la altura de Garayalde , en Chubut ..

El conductor de la camioneta dio 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia y circulaba con el vehículo sin seguro obligatorio ni la cédula verde de identificación..

El impacto fue en el kilómetro 1.674 de la Ruta 3 . El camión, un Scania de la empresa Don José con semirremolque Sola y Brusa, llevaba varias bebidas gaseosas .

En la camioneta viajaban dos hombres de unos 50 y 60 años, de los que no trascendieron las identidades. En el vehículo de carga, viajaban el conductor y una acompañante.

La Policía recibió un llamado que alertaba por un presunto vuelco.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Subcomisaría de Garayalde y de la Comisaría de Camarones. Los ocupantes del camión fueron examinados en el lugar por personal de un puesto sanitario cercano. .

Por la ruta 3 tomando cerveza

Durante el control, el camionero presentó toda la documentación en regla.

El hombre que manejaba la Toyota Hilux, en cambio, no tenía el seguro obligatorio ni la cédula de identificación del vehículo, según precisó Canal 12 Web..

En la inspección del vehículo, los efectivos también vieron varias latas de cerveza dentro del habitáculo, algo que despertó sospechas de consumo de alcohol entre los ocupantes.

La policía halló varias latas de cerveza en el habitáculo de la Toyota Hilux. Canal 12 web

El personal policial de Garayalde no contaba con un alcoholímetro en ese momento, por lo que ante los indicios, se pidió la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Trelew.

Test de alcoholemia en un hospital

El examen se concretó en la madrugada del lunes 16 de noviembre en el Hospital Regional de Trelew, con colaboración de efectivos de la Comisaría Segunda de esa ciudad.

Según el informe policial, el conductor de la Hilux, registró 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los dos ocupantes de la camioneta habían sido trasladados a ese hospital para una evaluación médica más completa.

Según se informó, todavía se está determinando el grado de sus lesiones.

Camioneta secuestrada y el camión, también dañado

La Hilux quedó secuestrada de manera preventiva y a disposición de las autoridades, e iba a ser trasladada a la Subcomisaría de Garayalde.

El Scania y su semirremolque, en tanto, sufrieron importantes daños que impedían su traslado, por lo que debieron permanecer en el lugar del choque.

Por los daños, el Scania con acoplado no pudo ser removido en el momento y permaneció varias horas en el lugar.

La situación fue puesta en conocimiento de la funcionaria del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado de Faltas de Camarones.

Comodoro Rivadavia: alcohol y picada en la ruta 3

El caso se conoce apenas dos semanas después de otro accidente que involucró el alcohol al volante y, además, sospechas de que ocurrió cuando dos vehículos corrían una picada por la ruta 3, en este caso en el sector urbano de Comodoro Rivadavia, también en Chubut.

La imprudencia de algunos le arruinó el viaje de vacaciones a una familia que apenas había salido de su casa en la ciudad petrolera con rumbo a Córdoba.

El viaje terminó apenas empezó, con una integrante de la familia hospitalizada y un perrito muerto.

La colisión se produjo el domingo 1° de noviembre de 2026 en el sector conocido como la curva del Chalet Huergo, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, e involucró a cuatro vehículos.

Tres autos y una camioneta involucrados

A partir de las primeras pericias llevadas a cabo en el lugar, se pudo establecer que el incidente vial involucró a tres automóviles -un Volkswagen Bora y dos Volkswagen Gol- que circulaban con sentido norte-sur, hacia el centro comodorense, y a una camioneta Ford Ranger que iba saliendo de la ciudad.

El Bora se abrió demasiado al tomar la peligrosa curva del chalet e impactó contra la Ford en la que viajaba la familia, integrada por un matrimonio con sus dos hijos pequeños y dos perros salchicha.

El accidente del 1° de noviembre de 2026 en la curva del Chalet Huergo en la ruta 3, en Comodoro Rivadavia.

A causa del impacto, resultaron lesionados el conductor del Bora y una mujer que viajaba en el asiento delantero de acompañante en la camioneta. Uno de los perros murió como consecuencia del golpe.

Un vehículo más, uno de los VW Gol, también quedó involucrado en el siniestro.

Su conductor fue sometido al control de alcoholemia en el lugar y registró 1,63 gramos de alcohol en sangre.

La marca de una frenada y las sospechas

Las versiones que comenzaron a circular inmediatamente después del choque hablaron de que los tres autos Volkswagen habrían estado corriendo picadas en la Ruta 3.

"Hay una frenada importante que puede ser la del Volkswagen Bora. Eso será materia de investigación, pero puede ser que haya sido el motivo", le explicó el director de Tránsito de Zona Norte de Comodoro Rivadavia, Fabián Gasco, al noticiero local Buen Día Comodoro.

El funcionario remarcó la violencia del choque -indicativa, también, de la alta velocidad a la que habrían estado circulando los autos que iban hacia el sur- y sostuvo que la situación pudo haber tenido consecuencias todavía más graves.

Uno de los automóviles terminó con importantes destrozos y el motor desprendido de su estructura.

Los cuatro vehículos involucrados en la situación, incluyendo el Gol que no tuvo consecuencias en el choque, fueron secuestrados y trasladados al corralón policial de Comodoro Rivadavia.