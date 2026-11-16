El episodio desató risas durante sus últimas horas en Perú y se viralizó e las redes sociales.

El divertido momento que protagonizó el Papa León XIV y su inesperada reacción desde el balcón.

En las últimas horas de su visita en Perú, el Papa León XIV protagonizó otro divertido momento mientras le hablaba a los fieles desde el balcón. El episodio desató risas y se viralizó e las redes sociales.

Todo ocurrió durante su último saludo nocturno desde el balcón de la Nunciatura Apostólica en Lima, cuando tuvo problemas con el micrófono.

El micrófono falló, pero el carisma del Papa León XIV hizo reír a todos. Su inesperada forma de probar el audio y saludar desató la euforia de los miles de personas que lo esperaban afuera.

Luego, el Sumo Pontífice ingresó otra vez a las instalaciones y minutos después, regresó para continuar con el encuentro. "Uno, dos, tres", expresó León XIV. Al comprobar que el micrófono finalmente funcionaba, el papa añadió con naturalidad: "Ahora sí. Buenas noches".

El divertido momento provocó la risa de los fieles y se viralizó en redes sociales.

El mensaje del Papa al pueblo de Perú

Tras el breve inconveniente técnico, León XIV expresó su alegría ante la comunidad que se acercó hasta la Nunciatura Apostólica para acompañarlo, algo que agradeció y destacó el significado de permanecer unidos en la fe.

"Me alegro mucho encontrar a todos ustedes aquí. Muchas gracias de nuevo por esta acogida", manifestó ante una ovación. Durante su intervención, habló sobre la unión del pueblo con la Iglesia y resaltó la importancia de asumir el Evangelio como una guía para la vida y de mantener una relación cercana con la comunidad religiosa.

"Qué hermoso es ser discípulo misionero, dar la vida a Jesucristo, proclamar la buena nueva del Evangelio", sostuvo. "Y ustedes con su presencia están diciendo que ustedes también quieren estar unidos en la Iglesia, ¡unidos con Cristo!", agregó entre aplausos.

Al finalizar, León XIV anunció que realizaría una bendición para las personas congregadas. "Vamos a pedir la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Si han traído cruces, rosarios, otros objetos de devoción, vamos a bendecir a todos", expresó.

Asimismo, hizo "una bendición especial también para los enfermos, para los ancianos. Y una oración especial para los jóvenes. Ustedes son señal de esperanza. No pierdan la esperanza. Creen en sí mismos. Creen en el Perú. Creen en Jesucristo siempre".

Como despedida, el líder de la Iglesia Católica participó en las tradicionales arengas junto con los presentes. "¡Que viva Cristo!", exclamó.

La divertida confusión del Papa León XIV que provocó risas y se volvió viral

El curioso episodio del Papa León XIV que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró un momento espontáneo del Santo Padre al iniciar su saludo en la previa a su viaje a Chiclayo, ciudad en la que vivió durante años.

Durante sus primeras palabras para saludar a los fieles en las calles fuera de la Nunciatura, el Papa comenzó a explicar su viaje a Chiclayo pero en medio de su discurso protagonizó un insólito momento.

Leon XIV empezó a hablar en italiano e inmediatamente notó su error.

El Sumo Pontífice tuvo una pequeña confusión al aparecer en el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima. Allí inició su discurso y en un momento se dio cuenta que lo estaba haciendo en idioma Italiano. En cuestión de segundos se dio cuenta.

"Perdón, estoy hablando italiano, aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días!", continuó León XIV, quien está acostumbrado a utilizar distintos idiomas durante sus intervenciones públicas. La situación se convirtió en una anécdota de su esperado regreso al país.