Video: la divertida confusión del Papa León XIV que provocó risas y se volvió viral

Ocurrió previo a su viaje desde Lima a Chiclayo, y las imágenes comenzaron a replicarse rápidamente.

El Papa León XIV se encuentra cumpliendo con su gira oficial por Latinoamérica, y por estas horas recorre Perú . Fue allí que este viernes por la mañana protagonizó un momento que provocó risas entre los fieles peruanos.

El curioso episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró un momento espontáneo del Santo Padre al iniciar su saludo en la previa a su viaje a Chiclayo, ciudad en la que vivió durante años.

Durante sus primeras palabras para saludar a los fieles en las calles fuera de la Nunciatura, el Papa comenzó a explicar su viaje a Chiclayo pero en medio de su discurso protagonizó un insólito momento.

El divertido blooper del Papa León XIV en Perú

El Sumo Pontífice tuvo una pequeña confusión al aparecer en el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima. Allí inició su discurso y en un momento se dio cuenta que lo estaba haciendo en idioma Italiano. En cuestión de segundos se dio cuenta.

“Perdón, estoy hablando italiano, aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días!“, continuó León XIV, quien está acostumbrado a utilizar distintos idiomas durante sus intervenciones públicas. La situación se convirtió en una anécdota de su esperado regreso al país.

La relación de León XIV con Perú

Cabe recordar que el Santo Padre mantiene una estrecha relación con el Perú, donde desarrolló buena parte de su labor religiosa. Su experiencia como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo le permitió establecer vínculos con comunidades de distintas regiones del territorio nacional.

La visita apostólica comenzó el miércoles 11 de noviembre, cuando el papa León XIV llegó al Callao procedente de Argentina. Posteriormente, participó en una ceremonia oficial de bienvenida y sostuvo encuentros con autoridades peruanas, en medio de una multitudinaria recepción.

Durante su permanencia en Lima, el Sumo Pontífice también participó en reuniones con obispos, sacerdotes y representantes de la Iglesia. Asimismo, encabezó una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Este viernes 13 de noviembre, el Papa León XIV continuará su recorrido en Chiclayo, ciudad donde ejerció su ministerio episcopal. Allí tiene programada una misa multitudinaria en Pimentel, además de encuentros con religiosos, representantes universitarios y comunidades vinculadas a su trayectoria pastoral.

Finalmente, el Santo Padre visitará Cajamarca, Cusco y Pucallpa durante el fin de semana. Su viaje concluirá el lunes 16 de noviembre con una misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, antes de emprender su regreso a Roma.

El perfil políglota de León XIV: cuántos idiomas habla el Papa

Una de las características más destacadas del papa León XIV es su notable dominio lingüístico, una herramienta fundamental para su labor pastoral y diplomática a nivel global.

Nacido en Estados Unidos, el Pontífice tiene al inglés como lengua materna, pero su extensa trayectoria misionera y de gestión eclesiástica en América Latina y Europa le permitió incorporar con fluidez el español y el italiano, idioma oficial de la administración vaticana.

A estos tres pilares comunicacionales se suman el francés y el portugués, lenguas en las que también se desenvuelve con soltura durante audiencias y encuentros internacionales. Además, como parte de su rigurosa formación teológica y filosófica, posee sólidos conocimientos de latín y alemán, completando un perfil políglota que facilita el diálogo directo con fieles y líderes de diversas culturas sin necesidad de intermediarios.