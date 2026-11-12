Dramático rescate: un chico de 17 años se desorientó y pasó seis días perdido en la montaña

Un operativo con más de 100 personas permitió localizar al adolescente con autismo, que se perdió mientras acampaba con su hermano.

El adolescente de 17 años fue encontrado por un helicóptero policial tras seis días de búsqueda en Australia.

Un adolescente de 17 años fue rescatado con vida, después de permanecer seis días perdido en las montañas. El hallazgo puso fin a un intenso operativo de búsqueda en una zona boscosa y de difícil acceso, que había generado preocupación por el paso de los días sin noticias sobre su paradero.

El procedimiento involucró a numerosos equipos de emergencia, voluntarios y especialistas que recorrieron distintos sectores del terreno para intentar localizarlo.

Las condiciones geográficas y la extensión del área representaron un desafío para los rescatistas , que también utilizaron recursos aéreos y unidades caninas.

Según informó la agencia Associated Press (AP), el adolescente comenzó su primera experiencia de acampada junto a su hermanastro en las cercanías de Walhalla, un antiguo pueblo minero situado a 185 kilómetros al este de Melbourne, en el estado de Victoria en Australia.

El viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16 horas, caminó desde el campamento hasta el punto de encuentro para buscar más equipamiento, pero nunca regresó. Al partir, dejó atrás su teléfono móvil, comida y agua. Su hermanastro rastreó la zona sin éxito y dio aviso a la policía.

Tras extraviarse, el adolescente caminó durante días por “un terreno muy empinado”, según describió el inspector de policía interino Jason Benbow. La policía cree que pudo haberse desorientado por las características del entorno, con vegetación densa y pendientes pronunciadas.

Finalmente, quedó atrapado a apenas 2 kilómetros de su campamento original, junto a un curso de agua donde permaneció sus dos últimas jornadas a la intemperie. Las laderas que rodeaban ese punto le impedían avanzar.

El dramático rescate del adolescente perdido en la montaña

El hallazgo se produjo el jueves 12 de noviembre, cuando la tripulación del helicóptero policial detectó una caja de pesca en el matorral de la región de Cowwarr, al este del punto donde desapareció. Al acercar la cámara, encontraron al joven recostado cerca del arroyo.

“Se despertó con el sonido del helicóptero, les hizo un gesto de pulgar arriba y lo izaron con un cabrestante hasta ponerlo a salvo”, explicó Benbow ante la prensa.

Finalmente, un helicóptero de la Policía encontró a William junto a un arroyo, en las inmediaciones de Walhalla, en el este del país.

El joven, que tiene autismo, estaba dormido sobre una roca plana, sin camiseta y utilizaba toallas como abrigo. Pese a la exposición al sol y las bajas condiciones de resguardo, se encontraba en buen estado general de salud y de buen ánimo.

El emotivo reencuentro con su madre

Poco después del rescate, el adolescente se reunió con su madre, Elizabeth, en el puesto de comando. Las imágenes difundidas por la policía de Victoria capturaron el momento en que ella corrió hacia el helicóptero con los brazos abiertos y el joven respondió con una amplia sonrisa.

“Estoy feliz de que esté vivo”, declaró Elizabeth a los periodistas. Entre bromas, agregó que su hijo “está castigado de por vida” y que “no va a ir a ningún lado nunca más”.

Después del reencuentro, el muchacho fue trasladado en helicóptero a un hospital para un control preventivo. Las autoridades no informaron lesiones de consideración y no revelaron el apellido familiar para proteger la identidad del menor.

Una amiga de la familia, identificada como Rose, señaló al canal australiano 7NEWS que no solo era la primera vez que acampaba, sino también “probablemente la primera vez que se alejaba de su mamá”.

Más de 100 efectivos buscaron al joven en el monte

La desaparición movilizó un amplio dispositivo de emergencia. Más de 100 efectivos de servicios de seguridad y voluntarios —incluyendo equipos caninos y de rescate especializado— participaron de las tareas de búsqueda durante seis días. E

l miércoles previo al hallazgo, los investigadores apelaron públicamente a cazadores, campistas y propietarios de tierras para que aportaran información, luego de encontrar una cámara de caza en el área de búsqueda.

La familia informó que el adolescente tiene autismo de nivel 2, una condición que, según el grupo australiano de defensa Autism360, requiere “apoyo sustancial”. Quienes presentan este diagnóstico suelen tener déficits marcados en la comunicación social —tanto verbal como no verbal— y dependen en gran medida de rutinas y entornos predecibles.

En ese contexto, la capacidad del joven para mantenerse junto al arroyo y señalar al helicóptero con un gesto resultó decisiva para el desenlace del rescate.