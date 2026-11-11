Encontraron a un hombre muerto en una zona rural cerca de Plaza Huincul

Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Investigan si hubo criminalidad en su deceso.

Encontraron, en la tarde de este miércoles, un hombre muerto en un área rural entre Plaza Huincul y Picún Leufú , en inmediaciones de la Ruta 17 y de un paraje denominado Rankil Co.

El hallazgo del cuerpo fue confirmado a LM Neuquén por el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard . “Se ha encontrado un cadáver masculino en medio del campo, a una distancia de entre 15 y 20 kilómetros de Plaza Huincul”, sostuvo el fiscal.

E indicó que “el cuerpo presentaba un importante estado de descomposición. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de una persona que permanecía desaparecida desde el pasado 29 de octubre y sobre la cual no se disponía de mayor información”.

No se puede establecer la edad que tendría la persona hallada muerta, pero de tratarse de la que estaba desaparecida rondaría los 25 años.

El fiscal señaló que se prevé que la autopsia se realice probablemente este viernes. Este procedimiento forense será clave para corroborar la identidad de la persona y determinar si existen indicios de criminalidad en el deceso.

Lo encontraron muerto y la autopsia reveló su identidad

El pasado 28 de octubre encontraron a un hombre muerto en plena vía pública, en una zona transitada del barrio San Lorenzo Sur de Neuquén capital. que dejó algunos interrogantes acerca de las circunstancias, la posibilidad de un crimen y su identidad. Finalmente, el misterio se develó con los resultados de la autopsia.

En un primer momento, fuentes oficiales consultadas por LM Neuquén indicaron que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Sin embargo, todavía faltaba establecer la identidad de la víctima y determinar qué había provocado su muerte.

Personal de la Policía de Neuquén trabajó durante la mañana del miércoles y motivó un operativo en las inmediaciones de las calles Las Gaviotas y Zeballos, a pocos metros del Salón de Actividades Físicas (SAF).

Allí se realizaron las primeras diligencias. Por disposición de la fiscal del caso, Lucrecia Sola, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para la realización de una autopsia que permitiera esclarecer las causas del deceso.

Por pedido de la fiscal Lucrecia Sola, se realizó el examen forense que permitió avanzar en la investigación. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén, la víctima fue identificada como Carlos Héctor Deyurka.

El resultado determinó que falleció por congestión cardiopulmonar. Además, los profesionales no encontraron signos de violencia, por lo que se estableció que se trató de una muerte natural.

De esta manera, después de otras diligencias el caso no seguiría a cargo de la Fiscalía de Homicidios.