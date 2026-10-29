Hombre muerto en la calle en el barrio San Lorenzo: la autopsia reveló quién era y la causa de muerte

Ocurrió en la mañana de este miércoles y suscitó un operativo policial. La víctima fue hallada en la vía pública sin lesiones visibles.

Este miércoles el hallazgo de un hombre muerto en plena vía pública, en una zona transitada del barrio San Lorenzo Sur de Neuquén capital, dejó un tenso interrogante acerca de las circunstancias, la posibilidad de un crimen y su identidad. Finalmente, el misterio se develó con los resultados de la autopsia.

En un primer momento, fuentes oficiales consultadas por LM Neuquén indicaron que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Sin embargo, todavía faltaba establecer la identidad de la víctima y determinar qué había provocado su muerte.

Personal de la Policía de Neuquén trabajó durante la mañana del miércoles y motivó un operativo en las inmediaciones de las calles Las Gaviotas y Zeballos, a pocos metros del Salón de Actividades Físicas (SAF).

Allí se realizaron las primeras diligencias. Por disposición de la fiscal del caso, Lucrecia Sola, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para la realización de una autopsia que permitiera esclarecer las causas del deceso.

La autopsia reveló qué pasó

Este jueves, por pedido de la fiscal Lucrecia Sola, se realizó el examen forense que permitió avanzar en la investigación. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén, la víctima fue identificada como Carlos Héctor Deyurka.

El resultado determinó que falleció por congestión cardiopulmonar. Además, los profesionales no encontraron signos de violencia, por lo que se estableció que se trató de una muerte natural.

De esta manera, después de otras diligencias el caso no seguiría a cargo de la Fiscalía de Homicidios.

Muerte en un taller mecánico

Otra investigación en curso, que todavía no pudo ser esclarecida, es la de un hombre en un taller mecánico el pasado 9 de octubre, ubicado en calle Fava al 600. Con el transcurso de las horas, se confirmó la identidad del hombre que murió en un taller mecánico del bajo neuquino, en un episodio que todavía es investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). En paralelo, un allanamiento realizado en el lugar derivó en el hallazgo de estupefacientes y en la apertura de una nueva investigación judicial.

La víctima fue identificada como Leonardo Zaschka, de 33 años. Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada del viernes junto a un vehículo, en un taller ubicado sobre la calle José Fava entre Koessler y Leguizamón. El caso generó distintas actuaciones para determinar qué ocurrió antes de su muerte y cuáles fueron las circunstancias del episodio.

Si bien se logró determinar una causa preliminar de su fallecimiento, aún resta conocer una serie de estudios que determinarán qué fue lo que ocurrió con certeza y dar por finalizado el misterio que gira entorno al caso.

Sebastián Fariña Petersen

Lesiones externas y delirio agitado

La investigación por el fallecimiento comenzó bajo la carátula de muerte dudosa. El informe preliminar elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que Zaschka presentaba lesiones externas, aunque no tenían entidad suficiente para provocar la muerte de manera directa.

La causa preliminar del fallecimiento fue establecida como una “congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado”. A partir de este resultado, se deberán completar estudios para determinar si el consumo de alguna sustancia pudo haber tenido relación con lo ocurrido.