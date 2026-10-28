EN VIVO: presentan a todos los artistas de lujo que formarán parte de la Fiesta de la Confluencia 2027

Este miércoles se lleva adelante el acto oficial de presentación el evento, a realizarse del 18 al 21 de febrero. Cada uno de los días tendrá un género musical distinto.

La Fiesta de la Confluencia se realizará del 18 al 21 de febrero.

Desde las 20 de este miércoles está programado el inicio del acto oficial de presentación de la Fiesta de la Confluencia 2027 , donde se develará la grilla completa de los artistas que participarán del evento, a realizarse del 18 al 21 de febrero. Cada uno de los días tendrá como protagonista un género musical distinto.

La presentación oficial es desde las 20 en el Alto Comahue Shopping, con la presencia del intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa. También está presente José Palazzo, creador del Cosquín Rock , quien junto a todo su equipo de producción llevará adelante esta nueva edición de la Fiesta. Además, la presentación contará con la presencia de tres artistas que subirán al escenario de la Fiesta de la Confluencia.

La novedad de esta edición de la fiesta es que tendrá cuatro noches temáticas. Los asistentes disfrutarán de una noche de cumbia y cuarteto, otra de rock, una de género urbano y, por último, habrá una noche dedicada al folklore.

A pocas horas de la presentación oficial de la grilla, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha una particular campaña en redes sociales: publicar fotografías de objetos perdidos que esconden pistas sobre los músicos que participarán del festival.

A través de las cuentas oficiales de la Fiesta de la Confluencia comenzaron a circular imágenes de objetos aparentemente olvidados en la isla. Desde una pelota de básquet hasta un paquete de fideos, un tren de juguete y una armónica, cada elemento podría esconder una referencia a los artistas que llegarán a Neuquén.

En una de las primeras fotografías difundidas aparecen cuatro elementos muy particulares: un neceser rosa con un llavero en forma de diente, un vaso térmico celeste decorado con brillos y moños rosas, un paquete de fideos largos y un pañuelo rojo con detalles oscuros, sujetado por un accesorio dorado.

La segunda imagen presenta otros objetos que también podrían estar relacionados con los músicos convocados. Entre ellos se destaca una pelota de básquet, un güiro metálico con la letra Q, una armónica y un pequeño tren de juguete con vagones de colores sobre vías de madera.

La tercera y última imagen mostró un teclado, la pieza de un rompecabezas con la impresión de un corazón, una postal con unas montañas, un llavero de una luna con dos estrellas y una foto con cuatro siluetas blureadas.

La elección de estos elementos no sería casual. Algunos podrían hacer referencia a nombres de bandas, canciones conocidas, características personales o símbolos vinculados con determinados artistas. No obstante, hasta el momento, la organización no confirmó públicamente a quién corresponde cada objeto.

La propuesta busca que los seguidores participen y compartan sus interpretaciones antes del anuncio oficial. ¿El tren será una referencia a alguna banda de rock? ¿La letra Q esconderá el nombre de un grupo musical? ¿Qué relación tendrán los fideos o la pelota de básquet con los artistas invitados? Por ahora, las respuestas forman parte del misterio.