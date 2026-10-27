Quiénes serán los artistas que vienen a la Fiesta de la Confluencia 2027: estas son las pistas que dio la Muni

Este miércoles se conocerá la grilla completa. El Municipio creó una particular propuesta para descubrir a los músicos. ¿Vos ya descubriste alguno?

Este miércoles se conocerán los artistas confirmados para la edición 2027 de la Fiesta de la Confluencia.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 c omienza a generar expectativa entre los neuquinos y los fanáticos que esperan conocer qué artistas subirán al escenario de la Isla 132. A pocas horas de la presentación oficial de la grilla, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha una particular campaña en redes sociales : publicar fotografías de objetos perdidos que esconden pistas sobre los músicos que participarán del festival.

La nueva edición del evento se realizará del 18 al 21 de febrero y contará con cuatro noches dedicadas a diferentes géneros musicale s. Sin embargo, los nombres de los protagonistas todavía se mantienen bajo reserva y la organización decidió jugar con la curiosidad del público.

A través de las cuentas oficiales de la Fiesta de la Confluencia comenzaron a circular imágenes de objetos aparentemente olvidados en la isla.

Desde una pelota de básquet hasta un paquete de fideos, un tren de juguete y una armónica, cada elemento podría esconder una referencia a los artistas que llegarán a Neuquén.

Cuáles son los objetos que esconden las pistas de los artistas

La campaña fue presentada bajo una consigna que rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores: "En las redes sociales van a empezar a aparecer objetos perdidos que tienen que ver con los artistas que vienen", anunció la jefa de gabinete, María Pasqualini, en diálogo con LU5.

En una de las primeras fotografías difundidas aparecen cuatro elementos muy particulares: un neceser rosa con un llavero en forma de diente, un vaso térmico celeste decorado con brillos y moños rosas, un paquete de fideos largos y un pañuelo rojo con detalles oscuros, sujetado por un accesorio dorado.

La segunda imagen presenta otros objetos que también podrían estar relacionados con los músicos convocados. Entre ellos se destaca una pelota de básquet, un güiro metálico con la letra Q, una armónica y un pequeño tren de juguete con vagones de colores sobre vías de madera.

La elección de estos elementos no sería casual. Algunos podrían hacer referencia a nombres de bandas, canciones conocidas, características personales o símbolos vinculados con determinados artistas. No obstante, hasta el momento, la organización no confirmó públicamente a quién corresponde cada objeto.

La propuesta busca que los seguidores participen y compartan sus interpretaciones antes del anuncio oficial. ¿El tren será una referencia a alguna banda de rock? ¿La letra Q esconderá el nombre de un grupo musical? ¿Qué relación tendrán los fideos o la pelota de básquet con los artistas invitados? Por ahora, las respuestas forman parte del misterio.

Cuándo se conocerán los artistas de la Fiesta de la Confluencia 2027

La expectativa terminará este miércoles 28 de octubre a las 20, cuando se realice la presentación oficial de la grilla artística en el Alto Comahue Shopping.

Según adelantó Pasqualini durante la entrevista, el lanzamiento contará con la participación del intendente Mariano Gaido y del gobernador Rolando Figueroa.

También estará presente José Palazzo, creador del Cosquín Rock, quien junto a su equipo de producción estará a cargo de llevar adelante la nueva edición del festival.

Además, tres de los artistas que integrarán la programación participarán de la presentación.

La funcionaria confirmó que la Fiesta de la Confluencia 2027 tendrá cuatro noches temáticas. Los asistentes disfrutarán de una noche de cumbia y cuarteto, otra de rock, una de género urbano y, por último, habrá una noche dedicada al folklore.

Durante la presentación del miércoles también se informará cuándo comenzará la venta de entradas y cuál será la modalidad para adquirirlas, dos de las principales consultas de quienes planean asistir al evento.

Y vos, ¿ya descubriste qué artistas se esconden detrás de estos objetos?