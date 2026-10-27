Alerta Nati: buscan intensamente a dos adolescentes en Neuquén

Los menores desaparecidos tienen 15 y 16 años, y las denuncias para dar con su paradero fueron radicadas en las últimas horas.

La Policía de la provincia informó que en las últimas horas están buscando de forma intensa a dos adolescentes de 15 y 16 años que se encuentran desaparecidos en Neuquén. Se emitieron dos alertas Nati para dar con la localización de los menores.

Uno de los adolescentes desaparecidos está identificado como Alejo Austin Herrera Ausili, de 15 años. De acuerdo a la descripción física de la denuncia, tiene una contextura física delgada, una altura de 1,70 metros; es de tez trigueña, ojos marrones y cabellos cortos negros.

Se solicita que ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien a la Comisaría Primera al teléfono 299- 5867520.

El otro menor que también es intensamente buscado es Antonio Alexander Acuña de 16 años. Se trata de un adolescente que tiene una contextura física delgada, una altura de 1,60 metros; es de tez trigueña, ojos marrones y cabellos cortos negros.

Al momento de ausentarse, el menor vestía un pantalón negro, buzo negro marca Puma y zapatillas grises.

Se solicita que ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien a la Comisaría Primera al teléfono 299- 5867520.

Qué es la Alerta Nati

En la provincia de Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010. El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso.

Según reza la Ley, la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén, que una vez que surge el aviso da la alerta a todos los medios de comunicación y viraliza por redes la búsqueda. Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta.