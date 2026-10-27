"Presidente, venga en auto": el video de Joaquín Eguía que expone el abandono de las rutas

El concejal de Neuquén capital por Fuerza Libertaria le pidió a Javier Milei que recorrar la provincia en auto, y no en helicóptero. El mandatario tiene prevista su segunda visita del mes a la capital para inaugurar un templo evangélico.

El concejal neuquino de Fuerza Libertaria invitó a Milei a venir en auto para que vea el estado de las rutas.

El presidente Javier Milei hará este sábado su segunda visita del mes a Neuquén capital. En ese escenario, el concejal neuquino por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía, aprovechó la exposición de la agenda presidencial para exponer el abandono de las rutas de la región. "Señor presidente, venga en auto", le pidió en un video que acumuló miles de visualizaciones en su perfil de Instagram.

La confirmación de la visita de Milei, que llegará a Neuquén capital para inaugurar el templo evangélico Jesús es Rey, despertó sorpresa y también una gran expectativa a partir de la convocatoria política que tendrá el acto. La iglesia, de gran trayectoria en la ciudad, es conducida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional por Neuquén de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

Se trata del segundo viaje que el primer mandatario hace a la ciudad en octubre. Hace pocas semanas, participó del acto inaugural de la Expo Argentina Oil and Gas (OAG) Patagonia 2026, donde puso a Neuquén como "un ejemplo" de crecimiento económico para el país y afirmó que los que dicen que la gente no llega a fin de mes sólo "repiten una mentira sin sentido".

El joven concejal neuquino encontró en el segundo viaje de Milei una oportunidad para exponer el estado de las rutas nacionales, que contrastan con los récords de producción en Vaca Muerta y los datos que comparten desde el gobierno nacional para mostrar a la provincia como un ejemplo a imitar por el resto del país.

"Señor presidente, usted viene a Neuquén a inaugurar un templo evangélico este sábado y seguramente, por agenda, lo va a hacer en avión. Pero le pido que se tome un minutito y venga en auto", dijo el concejal en un video que compartió en sus redes sociales.

En la grabación también participó su hermano gemelo, Carlitos Eguía. Juntos expusieron las falencias que ven en las rutas nacionales que atraviesan la región y que ya repasaron en otros videos virales de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Eguia (@joacoeguia)

Las rutas señaladas en el video

"Pídale a su chofer que venga por la ruta nacional 151, que une La Pampa con Neuquén y con Río Negro", dijo. Su hermano agregó: "Va a pasar por 25 de Mayo, por Catriel, por Campo Grande, por Vista Alegre, por Centenario y va a llegar a Neuquén. Va a ver el estado lamentable en el que está esa ruta. Más de 30 accidentes por mes".

El video también muestra algunas de las zonas más afectadas de las rutas nacionales, donde se ven grandes pozos que han causado accidentes fatales en los últimos años.

"O también puede pedirle venir por la ruta nacional 22. Desde General Roca hasta Neuquén va a tardar más de dos horas y llegando a Cipolletti está el famoso Puente 83. Vaya despacio porque va a romper todo el auto", expresaron en el video. "¡Ah! y tené cuidado con algunos radares cazabobos que no están para prevenir accidentes, están para recaudar", agregó el concejal.

Sebastián Fariña Petersen

Su hermano agregó: "Y a la vuelta, le recomendamos que no lo haga de noche porque es muy peligroso. Pero para ahorrarse un par de kilómetros, le recomendamos que vaya por la Ruta 6 hasta Casa de Piedra. Si el auto no le llegó en cuotas, puede ir hasta El Carancho, por la Ruta Nacional 152 y ver el abandono de este gobierno y de los anteriores".

Joaquín Eguía redobló la invitación para el presidente: "Y si tiene un tiempito, agarre la ruta 22 hasta Zapala. Seguramente se va a cruzar algún policía haciendo dedo. De ahí, hasta Las Lajas, y vea el estado en el que está la Ruta 40. Hace siete días, el río arrastró a un gendarme y lo mató porque no tenía el puente para cruzar y llegar a su lugar de trabajo. Ni un solo funcionario dijo una sola palabra".

Un reclamo que salpica

Aunque el video del concejal de Fuerza Libertaria está dirigido directamente al presidente Milei, algunas declaraciones parecen salpicar también a otros funcionarios del ámbito provincial, a quienes acusa de no conocer la región que representan ni padecer los problemas de los neuquinos de a pie.

El padre de Joaquín, el periodista Carlos Eguía, fue el primero en apoyar públicamente la candidatura de Javier Milei e incluso promovió el viaje de campaña del ahora presidente a la provincia. Sin embargo, terminó por romper con el partido en medio de fuertes denuncias por la exigencia de entrega de cargos y corrupción durante la campaña. Hoy, lideran el partido Fuerza Libertaria, que impulsa ideas de La Libertad Avanza pero lejos del liderazgo de Milei.

"Probablemente sus ministros, senadores y diputados nacionales no le cuenten el estado de las rutas en Neuquén porque no las recorren", aseguraron en el video, en una frase que podría interpretarse como un mensaje para la senadora nacional Nadia Márquez, muy cercana a los hermanos Milei, que es la promotora de este segundo viaje del primer mandatario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Eguia (@joacoeguia)

"Pero presidente, demuestre ser diferente a los que nos gobernaron y recorra Neuquén en auto, no en helicóptero", agregaron en el video, en referencia a otros funcionarios provinciales que acortan los tiempos de viaje y evitan las rutas en malas condiciones cuando se trasladan en la provincia.

"Ese viaje va a ser revelador para usted, Javier, para ver en primera persona lo que padecemos miles de neuquinos y argentinos por transitar por esas rutas", expresó Eguía y agregó: "Insisto, ningún presidente en los últimos 40 años lo hizo. Demuestren no ser más de lo mismo".

Los hermanos Eguía ya habían realizado otros videos para exponer el estado de las rutas, las obras abandonadas e incluso el tamaño de los pozos que día a día deben esquivar los automovilistas, lo que los expone a graves riesgos mientras conducen. Con esta nueva publicación, que registró más de 500 comentarios en pocas horas, buscan doblar la apuesta y apelar directamente al presidente de la Nación.