Javier Milei redobló la apuesta tras decir que es mentira que la gente no llega a fin de mes: "No es tan difícil"

El presidente realizó un contundente descargo a través de sus redes sociales, y generó una nueva polémica.

El mandatario lanzó una polémica frase, cuestionando con dureza que gran parte de los argentinos no llega a fin de mes.

El presidente Javier Milei estuvo presente este lunes en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén y recibió fuertes críticas luego de decir que mentira que "la gente no llega a fin de mes, se quedan sin plata al día 20".

A través de X, Milei respondió duramente y apuntó contra los periodistas: "Entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido". "Propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten "¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?", agregó.

"Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes , sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito", expresó en su descargo.

DESMONTANDO OPERETAS

A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de "la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20" entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido.



Ahora bien, en lugar de caer en todo… — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

En el evento de AOG en Neuquén Capital, el mandatario lanzó una polémica frase, cuestionando con dureza que gran parte de los argentinos no llega a fin de mes.

"La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?", afirmó.

En este sentido, apuntó contra los medios de comunicación que difunden datos estadísticos sobre la situación social y económica y defendió la marcha del programa económico, ratificó el superávit fiscal y sostuvo que la inflación está siendo "domada", con una fuerte desaceleración desde los niveles máximos registrados en el pasado.

"Son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil"

El descargo del libertario en redes sociales fue más extenso y lanzó: "Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes".

"Sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito", sumó.

"Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces. Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces", sumó.

"Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil", concluyó.

Alerta por el nivel de deudas: los sueldos no alcanzan y la mora rompió un récord de 20 años

La tasa de morosidad en el crédito a las familias alcanzó en julio niveles sin precedentes en las últimas dos décadas, impulsada por un deterioro sostenido de los salarios y un drástico aumento en el costo de los servicios esenciales. La suba se da a pesar de que los bancos insisten en que están regularizando su cartera morosa.

Así lo indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el cual detalla que la irregularidad en proveedores no financieros y billeteras virtuales trepó al 33,9%, superando los máximos registrados durante la pandemia del Covid-19. Por otro lado, el incumplimiento con el sistema bancario tradicional escaló al 13%, un nivel que no se observaba desde la crisis del año 2001.