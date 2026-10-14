Con premios, respaldo a Trump y cumbre con aliados: arrancó otra intensa gira de Milei en EE.UU.

El presidente desembarcó en Washington con una apretada agenda que incluye encuentros clave con empresarios, galardones y una fuerte señal geopolítica.

El presidente Javier Milei emprendió este miércoles un viaje de 36 horas rumbo a Estados Unidos , donde tendrá una apretada agenda de dos días con disertaciones, reuniones con empresarios y mostrará un nuevo gesto de apoyo a Donald Trump y su aliado Flavio Bolsonaro , de cara a las próximas elecciones que enfrentan.

Milei viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien se incorporó a la comitiva tras haberse quedado en Buenos Aires durante el último viaje de mediados de septiembre por la Asamblea General de la ONU.

Su primer día estará marcado por reuniones con dos empresarios. A las 18 horas tendrá su primera reunión con el empresario e inversor argentinos Andy Kleinman , que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.

Media hora después tendrá un encuentro con Harold Hamm, pionero del fracking y fundador de Continental Resources, una de las mayores petroleras privadas independientes de Estados Unidos.

El apoyo político del presidente Milei a Trump y Bolsonaro

Por la noche, a las 20:00, el mandatario argentino participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global" y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento con palabras de apoyo a Trump y su gobierno.

En este sentido, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo este martes en conferencia de prensa que "se sabe el alineamiento del presidente Javier Milei con Trump y con los Estados Unidos, y por supuesto hay un apoyo explícito del Presidente en estas elecciones también", en alusión a los comicios legislativos del 3 de noviembre.

"El Presidente, por supuesto, apoya a Trump en esta elección legislativa que va a ocurrir", ratificó.

En esta gala también estará presente Eduardo Bolsonaro, exdiputado, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del actual candidato presidencial de la oposición. El propio Eduardo palpitó el evento este martes en sus redes: "Mañana en Washington DC estaré compartiendo escenario con el presidente Javier Milei".

De esta forma, se espera una imagen juntos que signifique el respaldo electoral a sus socios geopolíticos. Eduardo no puede regresar a su país natal porque tiene una orden del Supremo Tribunal Federal por presionar a la administración de Trump a que imponga sanciones contra el gobierno de Lula.

Dia 14/OUT (QUA) em Washington DC com meu amigo, PR @JMilei.



VamooooOOoooossss!!!! pic.twitter.com/esIYjQkqWH — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) October 11, 2026

El jueves también le espera una intensa agenda a la comitiva argentina. A las 11:20, Milei disertará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el título "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Durante esa actividad, el Presidente recibirá el premio "Campeón Mundial de la Libre Empresa".

Por la tarde, a las 17 horas, participará en la Embajada en Washington de un evento organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que encabeza actualmente el argentino Marcelo Mindlin, bajo el título "Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo".

Milei emprenderá su regreso desde Washington el jueves por la noche, y llegará a Buenos Aires el viernes por la mañana.

La segunda etapa de la gira comenzará el próximo lunes 19 de octubre, luego de pasar por Neuquén, cuando Milei viaje a Madrid para mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes económicos españoles.