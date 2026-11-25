El ministro de Economía atribuyó las tensiones cambiarias al contexto internacional y defendió el programa económico del gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo hab ló este miércoles sobre la recesión económica, a la que definió como "casi arbitraria" y confió en que los datos mensuales de octubre y del último bimestre mostrarán el crecimiento de la economía.

En este contexto indicó que el "riesgo kuka" pone en alerta a los mercados, ya que temen Javier Milei no continúe en el poder después de las próximas elecciones presidenciales.

En una entrevista con A24, el ministro dijo que la oposición trabaja para generar incertidumbre sobre la continuidad del actual modelo económico: "Me lo han confesado algunos gobernadores: eso es lo que les dijo el gobernador Kicillof", afirmó.

Según explicó, el mercado considera esta posibilidad y por eso sube el riesgo país. "Para mí esto no va a ocurrir, pero trabajo contemplando este temor que existe", sostuvo. En ese sentido, ratificó su confianza en que Milei ganará las elecciones del próximo año y continuará con su programa económico.

"El riesgo país sube no porque esté Milei en el Gobierno, sino por el temor a que no esté", afirmó Caputo al explicar las razones que, a su entender, están detrás del aumento del indicador.

Como argumento, el funcionario señaló que existe una diferencia entre los precios de los títulos públicos según el momento en que vencen. "Los bonos soberanos que vencen en el mandato de Milei valen mucho más que los que vencen a futuro", explicó.

Para el ministro, esa diferencia demuestra que los inversores incorporan un mayor riesgo político para los compromisos financieros.

El segundo riesgo es el político, pero insistió en que la Argentina "con este presidente logró cosas de las que la prensa dice muy poco, pero que la mayoría silenciosa vio muy bien", agregó.

Qué dijo Caputo sobre la suba del dólar

En otro tramo de la entrevista, el titular de la cartera económica se defirió a la suba del dólar, que esta semana superó los $1600, y sostuvo que este valor es "razonable" por la flotación entre bandas.

"En este caso puntual la suba vino acompañada por una semana de crisis global que impactó. Nuestra moneda se depreció lo que se depreció en promedio la mayoría de las monedas emergentes", apuntó.

En este sentido, el ministro dijo que no se encuentra preocupado por el aumento del dólar ya que "en estos contextos, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas".

"No tengo temor que se traslade a precios. Ahí está la robustez del programa. Mientras tengamos equilibrio fiscal y no lo convalidemos monetariamente porque no tenemos déficit, ese traslado es muy menor", agregó y ratificó el rumbo del programa económico.

"La explicación de una recesión técnica "arbitraria"

En su entrevista con Antonio Laje, el ministro Caputo consideró que "la definición de recesión técnica es casi arbitraria" y comparó la medición argentina con la que se realiza en Estados Unidos.

"El National Bureau of Economic Research tiene en cuenta la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca. Eso es mucho más razonable", opinó.

"Cuando miramos el caso de la Argentina, la realidad es que, en el segundo trimestre -en agosto y septiembre- la economía ya recuperó 1,5% -0,4% en agosto y 1,1% en septiembre-, y el número de julio es lo que en jerga se conoce como un outlier, un número fuera de lo común", agregó.