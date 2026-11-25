"Tucho" Fernández, quien recopiló confesiones de Francisco en un libro publicado este martes, reveló la preocupación de Bergoglio.

La contundente información con la que contaba el Papa Francisco y lo motivó a no visitar su país de origen.

Este martes se publicó un libro titulado "El diario espiritual del Papa Francisco ", donde se pueden leer las reflexiones que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024. Entre las revelaciones, se conoció los encuentros físicos que experimentó con el demonio en tres ocasiones. Pero además se reveló lo que sería el verdadero motivo por el cual nunca volvió a la Argentina.

Sus escritos revelan la intimidad, fragilidad, confianza en Dios y las crisis espirituales del papa argentino, como también comentarios de cardenales que lo conocieron bien. Lo que también se conoció fue el motivo de por qué nunca regresó a la Argentina.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, quien se encargó de recopilar las confesiones del Sumo Pontífice, brindó una entrevista al Corriere della Sera, donde reveló que Francisco recibió información de inteligencia que advertía sobre posibles acciones en su contra si concretaba una visita al país.

El cardenal apuntó contra la extrema derecha argentina: "Bergoglio era el enemigo"

"Tenía información de inteligencia, de servicios. Sabían que si hubiera ido habrían organizado algo en su contra", respondió.

"No era un problema para su ego: Francisco soportaba cualquier ataque, siempre decía 'lo merezco'. Su temor era un escándalo, que no le hiciera bien al pueblo argentino", agregó el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Asimismo, en la larga entrevista el cardenal "Tucho" Fernández atribuyó el origen de estas acciones a sectores de la extrema derecha nacionalista y la extrema derecha liberal.

"No se llevan bien entre sí, pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable”, remarcó.

El pontífice nunca dejó asentado en su agenda personal el motivo de su ausencia de la Argentina, según dijo Fernández en una aclaración a La Nación.

Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina y por qué Francisco nunca volvió.

El Papa Francisco aseguró que vio al diablo "con ojos llameantes": el impactante relato

Salieron a la luz impactantes confesiones del diario personal del Papa Francisco, las cuales fueron seleccionadas y serán publicadas en un libro. En el mismo, describió tres experiencias de encuentros físicos con el demonio. "Me miró con ojos llameantes", escribió.

Según los extractos publicados, Francisco relató que vio al diablo dos veces cuando era arzobispo de Buenos Aires y en otro ocasión cuando ya era líder de la Iglesia Católica.

En una de las anotaciones, Francisco recordó que, cuando era arzobispo de Buenos Aires, vio una figura desde la ventanilla de un auto. Sobre ese encuentro escribió: "No olvidaré sus ojos amenazantes y al mismo tiempo, seductores".

En otra ocasión, durante una visita a una capilla carmelita, describió una mirada más intensa, con ojos que comparó con "destellos de fuego". Luego, agregó que esos ojos le resultaron aún más intensos que los del encuentro anterior.

La tercera experiencia ocurrió en Roma, tras un viaje a Chile, cuando el pontífice afirmó haber sentido la presencia física del demonio y escuchar "su voz triunfante, poseyéndolo todo".

La anotación del 24 de enero de 2021 precisa que la voz le dijo: "Ahora conseguí todo lo que quería". Francisco señaló que no pudo olvidar su aspereza y dejó asentado que tuvo la posibilidad de abandonar la reunión. Interpretó esa salida como una liberación concedida por Dios.