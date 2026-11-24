A raíz de estos trabajos sobre líneas de media tensión, se realizarán cortes de energía en diferentes días y sectores.

Mantenimiento programado del EPEN en San Martín y Junín de los Andes.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ), dependiente del Ministerio de Energía, informa que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento programado preventivo y correctivo sobre líneas de media tensión desde el miércoles 25 al viernes 27 de noviembre, que afectarán con cortes de energía a San Martín de los Andes y Junín de los Andes en diferentes días y sectores.

El miércoles 25 y jueves 26, de 13 a 19 , se interrumpirá el servicio eléctrico en la totalidad de Junín de los Andes, Las Coloradas y zonas rurales aledañas. Cabe aclarar que en la localidad de Las Coloradas se generará con reserva fría.

En tanto, el viernes 27, también de 13 a 19 , el corte de energía afectará todo San Martín de los Andes y zonas rurales aledañas .

Durante este operativo se realizará mantenimiento general, preventivo y correctivo en la línea de media tensión (LMT) 33 kilovoltios (kV) doble terna Pío Protto-Junín de los Andes y la estación transformadora (ET) Junín.

También se llevarán a cabo tareas similares en la LMT 33 kV doble terna Pío Protto-San Martín de los Andes y la ET San Martín.

Desde el EPEN se solicita a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar.

Más de 50 mil usuarios del EPEN tendrán un descuento en la factura de luz

Más de 50.000 usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) accederán a un descuento del 30% en la próxima factura de energía eléctrica, tras la firma del decreto del gobernador Rolando Figueroa que formalizó la creación del Programa Tarifa Neuquina para Usuarios Residenciales.

El presidente del EPEN, Mario Moya, confirmó que los beneficiarios representan el 52% de los clientes residenciales de la empresa provincial. Se trata de quienes completaron la inscripción antes del 10 de noviembre, fecha en la que cerró el primer período de altas.

El programa continuará abierto para el resto de los usuarios. Quienes se inscriban antes del 10 de diciembre podrán acceder al descuento a partir del mes siguiente. Las altas se procesan con fecha de corte el día 10 de cada mes.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar al sitio oficial, seleccionar el ícono del EPEN o de la cooperativa eléctrica que presta el servicio y completar un formulario con cuatro datos.

Para realizar el trámite es necesario tener una factura de energía eléctrica a mano. Una vez finalizada la inscripción, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación. Moya aclaró que, en el caso del EPEN, no es necesario ser titular del medidor para solicitar el beneficio.