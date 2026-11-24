El vehículo detonó frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. El Gobierno desplegó fuerzas militares y apunta a disidencias de las FARC.

La explosión de un coche bomba frente a un edificio gubernamental conmueve a Colombia.

La explosión de un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del Meta , en el centro de la ciudad de Villavicencio , en Colombia , causó al menos 23 heridos , entre ellos una menor de edad, provocó un corte masivo de electricidad y afectó unas 500 propiedades .

El ataque ocurrió pasadas las 21 del lunes, hora local, en la víspera del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado de Colombia y las extintas FARC . De momento, las autoridades no reportaron víctimas fatales.

Las primeras imágenes difundidas tras la detonación muestran fachadas arrancadas por la onda expansiva , techos levantados, cristales estallados, automóviles destrozados, escombros esparcidos y un cráter de grandes dimensiones en el lugar exacto donde fue apostado el vehículo cargado con explosivos en la plaza principal.

La explosión, que también quedó registrada gracias a una cámara de seguridad, provocó corridas de vecinos por las calles aledañas y momentos de pánico en la ciudad ubicada en el centro de Colombia.

#ACTUALIDAD Cámaras de seguridad ubicadas en el centro de Villavicencio, registraron el momento de la detonación del carro Bomba que afecto la Gobernación del Meta y varias edificaciones aledañas. https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/lQe33hjXpX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

Un conocido restaurante del sector quedó completamente destruido, y la catedral y otras estructuras importantes también sufrieron las consecuencias del estallido. En paralelo, fuentes citadas por medios locales advirtieron que la estructura del edificio gubernamental resultó comprometida y podría colapsar.

"Estamos vivos de milagro", relató un comerciante de la zona a medios colombianos, al tiempo que enumeró las consecuencias sufridas por su negocio: "Las puertas quedaron hundidas, los vidrios estrellados, unas vitrinas de adentro partidas".

Una recompensa millonaria y hacia quién apuntan las sospechas

De acuerdo con un primer censo realizado por Gestión de Riesgo junto con la Secretaría de Infraestructura y la Policía Nacional, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, confirmó que más de 85 predios o lotes sufrieron daños materiales, lo que equivale a alrededor de 500 propiedades afectadas. Al mismo tiempo, anunció un incentivo económico para dar con los responsables.

"Lo sentimos y nos duele. No puedo evitar un sentimiento de tristeza, dolor e impotencia. Estos actos quieren amedrentar a la ciudadanía y afectarnos como sociedad", expresó Baquero.

#VILLAVICENCIO El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, informó que más de 85 predios se vieron afectados por la explosión del carro bomba en el centro de la ciudad. Anunció que se restringirá la movilidad con parrillero en moto en la ciudad y, junto a la Gobernación del… pic.twitter.com/OpcDKRNhx2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

Además, el funcionario informó que, junto a la Gobernación del Meta, decidieron "hacer un ofrecimiento de hasta 150 millones de pesos (unos 42 mil dólares) a quienes entreguen información y puedan dar pistas de quienes vinieron y pusieron ese coche bomba en el centro de la ciudad".

Aunque ninguna organización se adjudicó el hecho, las primeras hipótesis de los investigadores difundidas por Caracol Radio señalan como presunto autor intelectual a alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas de las disidencias de las FARC.

"Miserables y cobardes", la reacción del presidente de Colombia

A través de la red social X, el presidente Abelardo De La Espriella condenó el ataque y advirtió sobre una respuesta operativa contra los responsables.

"¡Miserables y cobardes! Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido", advirtió el mandatario.

Y añadió: "Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja".

"No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder", escribió De La Espriella.

La explosión de un coche bomba en Colombia dejó un enorme crater sobre la calle.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Colombia repudió el atentado: "Rechazamos de manera categórica el atentado terrorista perpetrado contra la Gobernación del Meta, en pleno centro de Villavicencio".

"El uso indiscriminado de explosivos en un entorno urbano, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de la población civil y afectando bienes protegidos, es un acto cobarde que vulnera flagrantemente los derechos humanos y el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH)", agregó el organismo en la misma red social.

Por su lado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo que el ataque es "inadmisible y doloroso" y se preguntó: "¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes".