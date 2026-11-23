La policía descarta un “peligro concreto”, pero activó operativos e investiga el origen de los mails. Dinamarca también los recibió.

Efectivos de la policía alemana frente a una escuela tras las amenazas de bomba recibidas por cientos de establecimientos.

Efectivos de la policía alemana frente a una escuela tras las amenazas de bomba recibidas por cientos de establecimientos.

Las amenazas de bomba en escuelas de Alemania pusieron en alerta a las fuerzas de seguridad este lunes. Más de 450 establecimientos del estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste del país, recibieron correos electrónicos que advertían sobre explosivos colocados en los edificios. La policía, sin embargo, descartó un “peligro concreto”.

Según informó la Policía de Friburgo, los mensajes llegaron a 450 escuelas solo en ese estado. En muchos casos, el asunto del correo era “La muerte te espera”, y el texto afirmaba que había artefactos explosivos en las instalaciones y que serían activados. Varios avisos también ingresaron por el teléfono de emergencias.

El fenómeno no quedó limitado al suroeste alemán. La Policía de Turingia, en el este, informó de “numerosas” amenazas similares, que también considera poco creíbles. Entre las localidades alcanzadas figuran Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Greiz.

Amenazas de bomba en escuelas: qué dicen las autoridades

La Oficina regional de Investigación Criminal de Renania-Palatinado precisó que los correos son, en su mayoría, idénticos y que se trata de un envío masivo. Sus autores siguen sin ser identificados y, por el momento, los investigadores no los consideran serios ni advierten una amenaza real y concreta.

Por su parte, la Policía de Berlín evaluó que los responsables buscan generar temor sin intención de ejecutar lo que prometen. El diario Bild informó que hubo avisos en otras regiones, como Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Hamburgo, Hesse, Sarre y Baviera.

Hasta el momento no se reportaron evacuaciones en Alemania. En Turingia, la policía recomendó a las escuelas no evacuar al recibir estos mensajes. Las autoridades pidieron mantener las clases con normalidad, conservar la calma y comunicar cada aviso a la policía para que evalúe cada caso.

Desde el Ministerio del Interior, el portavoz David Menkel indicó que los colegios y los organismos de seguridad regionales están preparados para actuar según la evaluación de cada situación.

Las autoridades también advirtieron que no se trata de bromas inofensivas: amenazar con delitos graves constituye un delito en sí mismo y puede acarrear consecuencias penales considerables. La Policía de Turingia abrió una investigación por amenazas de cometer delitos y alteración del orden público.

Dinamarca y una ola de falsas alarmas en Europa

Dinamarca también fue blanco de los mensajes. Según la cadena DR, numerosos colegios del país recibieron correos con amenazas, entre ellos en Bornholm, Fionia, Jutlandia y la ciudad de Herning. La policía danesa los calificó de infundados y, en Jutlandia Septentrional, indicó que no era necesario evacuar ni aplicar medidas de seguridad especiales.

El episodio se inscribe en una secuencia de falsas alarmas en el continente. En España, más de diez escuelas fueron evacuadas la semana pasada por correos con amenazas. En Italia hubo evacuaciones tras mensajes similares, e Irlanda registró cientos de colegios con avisos falsos entre octubre y noviembre, sobre todo en la provincia de Munster.

En las últimas semanas también hubo falsas amenazas de bomba contra aviones y ciberataques que afectaron a supermercados, bancos de sangre, control del tráfico aéreo y emisoras de radio y televisión. Algunos medios plantean que podrían formar parte de una guerra híbrida, una hipótesis que por ahora no está comprobada.

Alemania y Dinamarca continúan investigando el origen de los correos y si forman parte de una misma campaña. Mientras avanza la pesquisa, las autoridades insisten en la calma y en que las escuelas reporten cualquier mensaje sospechoso.